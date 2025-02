Les fans de Resident Evil sont toujours à l'affût des nouveautés de la franchise. Et cette fois, il s'agit d'un crossover très attendu avec un autre jeu bien connu, habitué à ce genre de collaboration. Une annonce qui devrait faire plaisir à beaucoup de joueurs !

Resident Evil débarque sous un autre format

Bonne nouvelle pour les fans de Dead by Daylight ! Le mode 2v8, qui double le nombre de joueurs habituels, revient pour un nouvel événement. Et cette fois, c’est Resident Evil qui est à l’honneur. Du 10 au 25 février, les joueurs pourront s'affronter dans un mode spécial inspiré de la célèbre saga horrifique. Deux tueurs iconiques seront de la partie : Nemesis et le Mastermind (Albert Wesker).

Ce mode inédit promet des parties plus intenses et stratégiques. Pour l'occasion, les développeurs ont revu certaines mécaniques afin d'équilibrer les affrontements. Pour rendre ce mode plus dynamique, les capacités des tueurs de Resident Evil ont été légèrement modifiées.

Le Mastermind pourra utiliser son attaque de ruée trois fois au lieu de deux. De quoi rendre ses poursuites encore plus redoutables.

Nemesis bénéficiera d’un ajustement au niveau de son infection virale. Habituellement, les survivants doivent utiliser un spray médical contre le T-virus et une syringe contre l’Ouroboros de Wesker. Cette fois, ces deux objets seront fusionnés en un seul : l’Antidote. Il ne sera disponible que si les deux tueurs sont présents dans la partie.

Des bots à la rescousse

L’un des problèmes du mode 2v8, c’est le temps d’attente pour les tueurs. Pour y remédier, les développeurs vont tester une nouvelle approche : intégrer des bots. Dès le lancement de l’événement Resident Evil, deux survivants contrôlés par l’IA seront ajoutés aux parties si nécessaire. L’objectif ? Réduire l’attente et fluidifier les matchs. Reste à voir si ces ajustements suffiront à rendre l’expérience plus équilibrée. Réponse à partir du 10 février !

Source : Dead by Daylight