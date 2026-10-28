Que de chemin parcouru par Resident Evil en l’espace de dix ans. Depuis la sortie de Resident Evil 7: Biohazard en 2017, Capcom a enchaîné les sorties couronnées de succès pour sa franchise horrifique, qui figure aujourd’hui parmi les plus populaires et appréciées du médium. Et les choses sont évidemment loin d’être terminées puisqu’après Requiem cette année, ce sera au tour du remake de Code Veronica de débarquer l’année prochaine. Et contre toute attente, celui-ci pourrait n’être qu’un pas de plus vers la conclusion de Resident Evil.

La fin de Resident Evil prévue dans les dix ans à venir ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé Jun Takeuchi, producteur exécutif de la franchise, à l’occasion d’une récente interview pour le média Yahoo Japan. Au cours de cette dernière, le créateur a en effet expliqué que Capcom avait déjà une conclusion toute trouvée pour le récit de la saga, et que celle-ci s’était progressivement écrite au fil de tous les épisodes sortis après le remake de Resident Evil 2. « L’histoire de la série n’avait pas été planifiée dès le départ », a-t-il révélé. « Elle s’est étoffée à chaque nouveau jeu ».

« Lorsque nous préparions Resident Evil 2 et élaborions un concept de marque sur dix ans, c’était l’aspect le plus difficile. Si vous jouez à tous les jeux, je pense que vous comprendrez le sens de l’ordre des remakes », assure alors Takeuchi. Et le fait est que la sortie de Requiem en février dernier semble avoir marqué une étape majeure dans les plans de Capcom. « Avec la sortie de Requiem cette année, j’ai l’impression que les dix premières années viennent de s’achever. Je pense donc que la conclusion arrivera au cours des dix prochaines années », a révélé le producteur.

Cela veut-il dire que Resident Evil prendra officiellement fin dans la décennie à venir ? Ou est-ce plutôt une manière d’annoncer que les arcs narratifs et les personnages que nous avons suivis jusqu’ici pourraient être amenés à laisser la place à quelque chose de totalement inédit après cela ? Pour l’heure, on l’ignore. Mais une chose est sûre : Capcom sait désormais dans quelle direction il souhaite aller, et cela servira de fil rouge à tous les prochains jeux. Car forcément, Takeuchi en a profité pour le confirmer : plusieurs titres sont déjà prévus durant cette période.

© Capcom

Plusieurs jeux arrivent, dont Resident Evil Veronica

Combien exactement ? « Je ne peux pas le dire », a répondu le producteur à Yahoo Japan. « Cela gâcherait le plaisir de tout le monde. Mais il n’y en aura pas qu’un seul. Il y aura plusieurs jeux », a-t-il assuré. Et cela commencera donc dès 2027 avec la sortie de Resident Evil Veronica qui, après les remakes du deuxième, troisième et quatrième opus, viendra lui aussi réinventer l’un des anciens épisodes de la franchise. Ou plutôt devrions-nous dire, l’un des épisodes les plus sous-cotés de la franchise, et souvent considéré par les fans comme l’un des plus mémorables.

D’autres remakes aussi en approche ?

En sachant qu’à en croire les rumeurs, il ne serait d’ailleurs pas le dernier remake à voir le jour. Loin de là. Après Code Veronica, Capcom devrait également s’attaquer à Resident Evil 0 et 1. On ne sait en revanche pas si Resident Evil 5 et 6 auront eux aussi droit au même traitement ou s’ils seront laissés de côté par l’éditeur, qui continuera évidemment à produire de nouvelles entrées dans la continuité de Requiem. Un opus qui, soit dit en passant, n’a pas encore dit son dernier mot et attend désormais d’accueillir un futur DLC très mystérieux pour le moment.

Source : Yahoo Japan