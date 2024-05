Les remakes de jeux Resident Evil, c'est une affaire qui roule pour Capcom pour le moment. Un business fructueux qui va continuer dans les années à venir. « Jusqu'ici, nous avons sorti trois remakes et ils ont tous été très bien reçus. Cela permet à un public actuel de jouer à ces jeux, et c'est quelque chose dont je suis heureux en étant moi-même un amateur de ces jeux plus vieux. Nous voulons continuer en faire d'autres (ndlr : des remakes) » a déclaré Yasuhiro Anpo, directeur sur RE4 Remake. Alors à qui le tour après ? Il y a plusieurs candidats, mais un volet très spécial se détache du lot.

Le remake de ce jeu Resident Evil adoré de tous arrive...

Encore un remake de Resident Evil ? Eh oui ! Capcom avait de toute façon prévenu, l'objectif est de raviver des licences dormantes et de dépoussiérer des classiques. Et la saga culte de l'éditeur appartient à la deuxième catégorie. Alors, oui, la franchise se développera avec de nouvelles histoires, et donc de nouveaux personnages, mais il y a encore matière à faire du neuf avec du vieux. D'après une rumeur répandue par Dusk Golem, Resident Evil Code Veronica Remake serait le prochain à passer sur le billard... mais avec RE0. Si ce dernier partage davantage les joueuses et joueurs de la licence, Code Veronica, qui est sorti en 2000 sur Dreamcast, puis sur PS2 et GameCube, est culte.

Dès lors pouvoir rejouer à ce petit bijou dans des conditions optimales, bien meilleures que le remaster HD déjà disponible, est un rêve pour des millions de fans. Selon les sources d'IGN, ça va bien se faire. « IGN peut confirmer que RE Zero et Code Veronica sont les deux prochains remakes de Resident Evil qui doivent sortir ». De leur côté, nos confrères de VGC avaient l'air sur la même longueur d'onde. En soi, c'est plutôt logique et même une évidence. S'il y a bien des épisodes qui ont besoin d'être refaits, c'est bien eux, à l'inverse du premier volet qui a déjà eu le droit à un magnifique remake. Mais c'est aussi une surprise car beaucoup ont spéculé sur un retour de RE5. Ce sera peut-être le cas un jour, mais pas maintenant vraisemblablement.