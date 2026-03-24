Le prochain Resident Evil fait déjà parler de lui et il pourrait bien être le remake que tout le monde attend. L'un des meilleur de tous les temps d'après les fans.

La très grande majorité des joueurs s'accordent à dire que Resident Evil Requiem est l'un des meilleurs jeux de la licence. Capcom a frappé très fort et on peut même dire qu'il enchaîne les uppercuts avec sa franchise. De Resident Evil 7 aux remakes de Resident Evil 2 & 4, les excellents jeux s'enchaînent et les fans misent très gros sur la suite. Il est en effet répété depuis de très nombreux mois que plusieurs autres remakes seraient en préparation.

L'un des meilleurs jeux, par l'un des meilleurs duo de chez Capcom ?

AestheticGamer, ou Dusk Golem, informateur qui connaît très bien le dossier, ne cesse de le dire : le prochain jeu devrait être Resident Evil Code Veronica remake. Et si l'on en croit tout ce qu'il rapporte, il pourrait bien être le « jeu ultime », ou encore « le meilleur remake de tous les temps » comme l'affirment déjà certains fans sur les réseaux sociaux. Pourquoi tant de hype alors que le jeu n'est même pas annoncé ? Dans un premier temps parce que Resident Evil Code Veronica est peut-être l'un des épisodes les plus réussis de la licence et aussi l'un des plus appréciés.

La durée de vie est bonne, la difficulté présente, les énigmes tordues et son lore vaut le détour, notamment pour ses antagonistes. Voir cet épisode revenir d'entre les morts avec un remake, lui qui n'a eu le droit qu'à un "remaster" pas franchement réussi, c'est une aubaine pour les fans. Mais ce qui est également extrêmement rassurant, c'est qu'a priori, ce sont deux ténors de chez Capcom qui sont sur le dossier. Toujours d'après notre informateur Dusk Golem, ce sont Kazunori Kadoi & Yasuhiro Anpo qui s'occupent de chapeauter le projet. Le duo à qui l'on doit les excellents remakes de Resident Evil 2 et 4.

Un Resident Evil Code Veronica remake qui vend déjà du rêve sans même être officialisé

On peut donc s'attendre à quelque chose d'à la fois fidèle et nouveau, avec peut-être des choses inédites, d'anciennes idées mises de côté qui seront finalement intégrées, et du contenu évidemment inédit. Si le remake de Resident Evil Code Veronica existe bien, on ne prend aucun risque à dire cela puisque c'est typiquement la recette du succès des deux précédents remakes dirigés par le duo. D'après l'insider, Code Veronica remake serait visiblement annoncé dans le courant de l'année et viserait une sortie pour 2027. Il serait suivi de près par Resident Evil Zero Remake puis viendrait alors le prochain gros jeu principal. Tout un programme qu'il reste toutefois à officialiser du côté de Capcom, ne crions donc pas encore victoire.

Source : X