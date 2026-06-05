Resident Evil n'a pas fini de faire parler et la licence vient de nous faire une annonce que tous les fans attendaient et même plus encore puisque Capcom a préparé une grosse surprise.

Bien avant la sortie de Resident Evil Requiem, on entendait déjà de nombreuses rumeurs concernant l'arrivée de plusieurs nouveaux remakes. On le sait, Capcom redonne une seconde jeunesse à ses principaux jeux, et jusqu'ici, mis à part peut-être Resident Evil 3 Remake, c'est une franche réussite. Maintenant que Requiem est disponible, les yeux sont déjà tournés vers la suite, et elle s'appelle Code Veronica.

Resident Evil Code Veronica Remake est une réalité, c'est officiel !

Et justement, Capcom a enfin lâché l'information officiellement, le prochain remake sera bien celui de Resident Evil Code Veronica. Comme pour les précédents, le remake devrait être particulièrement fidèle au jeu d'origine, tout en prenant quelques libertés. On remarque d'office que Capcom a pris de très gros risques en proposant une nouvelle fois une vue subjective. On se doute également qu'il y aura du contenu inédit comme à chaque fois. RE2 Remake et Resident Evil 4 Remake sont d'excellents exemples. Les jeux n'ont pas perdu de leur superbe, ils ont en réalité été sublimés. Autant dire que Code Veronica est un excellent candidat tant le jeu a à offrir.

Code Veronica est l'u des jeux les plus appréciés de la franchise et pour cause. Il mélange habilement les phases d'action, à l'horreur pure et dure, tout en nous servant certaines des énigmes les plus complexes de la licence, mais aussi des plus intéressantes. Sans parler de sa galerie de personnages, héros comme antagonistes, que l'on prend plaisir à suivre. Dans Resident Evil Code Veronica, on est principalement dans la peau de Claire Redfield, quelques temps après les événements de Raccoon City. Notre héroïne se fait capturer et est envoyée sur une île-prison sur laquelle sont une fois de plus faites des expériences horribles. Évidemment, un incident survient et l'île entière se retrouve infestée de zombies et autres créatures issues des mutations d'un virus d'Umbrella.

Resident Evil Code Veronica Remake n'a pas donné de date de sortie précise mais a bien officialisé qu'il sortira dans le courant de l'année 2027.