Le prochain remake de Resident Evil fait l’objet de nouvelles révélations, et il promet de nous offrir une version plus ambitieuse que jamais de l’un des épisodes les plus sous-estimés de la franchise.

On peut le dire, la Gamescom fut assurément un nouveau temps fort pour le prochain opus de Resident Evil. En effet, outre la diffusion d’un nouveau trailer lors de l’Opening Night Live, les médias – nous compris – ont enfin pu dévoiler leurs premières impressions manette en mains sur ce futur Resident Evil 9 Requiem, qui s’est enfin laissé approcher par le biais d’une première démo. En parallèle, l’avenir de la franchise a toutefois également refait parler de lui grâce à de nouvelles fuites concernant l’un des prochains remakes à venir.

Le prochain remake de Resident Evil refait parler de lui…

Si vous avez suivi l’actualité ces dernières semaines, vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’AestheticGamer (aka Dusk Golem), leakeur très réputé pour tout ce qui touche à Resident Evil, s’est récemment laissé aller à de nombreuses confidences sur les prochains remakes à venir dans la saga. D’après ses informations, Capcom travaillerait en effet sur le retour de deux nouveaux épisodes, Resident Evil: Code Veronica et Resident Evil 0, dont la sortie serait prévue pour 2027 et 2028 si tout se passe comme prévu.

Et après quelques incertitudes de sa part, l’insider semble désormais être en mesure de confirmer que Code Veronica sera bel et bien le premier des deux à voir le jour, Resident Evil 0 ayant visiblement été reporté en interne suite à « une forme de reboot du développement survenu en fin d’année dernière ». Ceci explique donc pourquoi hier, AestheticGamer a finalement décidé de jeter son dévolu sur Code Veronica pour une nouvelle session de questions-réponses sur les remakes, qu’il assure être la dernière jusqu’à la sortie de Resident Evil 9 Requiem.

…et il s’annonce plus ambitieux que jamais

Il commence alors par évoquer le traitement du personnage de Steve qui, à l’instar de beaucoup de personnages des précédents remakes de Resident Evil, bénéficiera d’une certaine réécriture pour l’occasion. « Steve aura toujours le béguin pour Claire, mais cela sera joué de manière plus innocente » confie-t-il. « Sa perversité s’atténuera, il sera à la place plus abrasif, excessivement curieux, et il ne comprendra pas bien les limites personnelles ». Il en sera d’ailleurs de même pour Wesker, qui jouera « un rôle bien plus grand » dans cette nouvelle version.

« Wesker jouera un rôle bien plus grand parce que le H.C.F. a été propulsé comme un élément central de l’intrigue du remake de Code Veronica. Nous aurons droit à toutes les informations les concernant, à davantage de scènes avec Wesker et le H.C.F., et ils joueront un rôle plus important dans l’histoire » assure AestheticGamer. Il ajoute alors que contrairement à l’épisode original, le combat opposant Chris et Wesker fera désormais l’objet d’un véritable combat de boss pour le joueur. « Il ne combattra plus Alexa » clame-t-il.

Pour finir, l’insider conclut ses révélations en affirmant que l’île de Rockfort prendra la forme d’un monde semi-ouvert, qu’il sera possible de parcourir à l’aide d’une moto repérée très tôt dans l’aventure. En d’autres termes, à l’instar des remakes de Resident Evil 2 et 4, nous devrions donc avoir affaire à une version plus ambitieuse que jamais de Code Veronica. Et si tout cela est vrai, nul doute que cela fera bien des heureux parmi les fans, qui sont nombreux à regretter que cet opus n’ait pas eu le succès qu’il méritait à sa sortie en l'an 2000.