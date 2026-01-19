Dans un peu plus d’un mois à compter d’aujourd’hui, l’avenir de Resident Evil continuera de s’écrire avec la sortie de Resident Evil Requiem, le prochain opus principal dans la grande franchise de Capcom. Et si les joueurs sont définitivement impatients de retrouver Leon et Grace dans cette nouvelle aventure, ils trépignent aussi d’impatience à l’idée de pouvoir redécouvrir certains des anciens épisodes de la série. Et cela tombe bien, car l’insider AestheticGamer insiste : Requiem ne sera pas le seul Resident Evil à faire parler de lui cette année.

Un nouveau remake de Resident Evil annoncé cette année ?

En effet, si vous avez suivi l’actualité ces derniers jours, vous avez sans doute vu passer la théorie selon laquelle un remake de Resident Evil 5 pourrait également être au programme à l’occasion du trentième anniversaire de la franchise. En cause notamment, le fait que l’actrice Eva La Dare, qui incarne Sheva Alomar dans l’opus en question, ait teasé quelque chose en lien avec le jeu pour le mois de mars sur ses réseaux sociaux. Pour autant, ne vous emballez pas : « Il n’y a PAS de remake de Resident Evil 5 qui sera annoncé cette année » assure AestheticGamer.

En revanche, cela ne veut pas dire non plus que les fans n’auront rien à se mettre sous la dent. « À la place, plus tard cette année, un remake commençant par ‘C’ et terminant par ‘Ode Veronica’ sera annoncé, je vous le promets ». Inutile alors d’avoir fait de grandes études pour comprendre qu’il est question d’un remake de Code Veronica, que d’aucuns considèrent comme l’un des épisodes les plus sous-cotés de la saga. Et forcément, cette idée emballe déjà bien plus les fans que celle d’un remake de Resident Evil 5.

Cela étant, on ne peut pas vraiment dire non plus que cette information soit une grosse surprise. C’est en effet loin d’être la première fois qu’AestheticGamer mentionne l’existence d’un remake de Code Veronica, qui serait d’ailleurs développé en parallèle d’un remake de Resident Evil 0. En revanche, aucun remake de Resident Evil 5 ne serait en production actuellement, même si cela ne veut pas dire que Capcom ne finira pas par y venir un jour. En attendant, il faut donc néanmoins s’attendre à autre chose de la part du studio si l’on en croit l’actrice de Sheva.

Une source crédible, mais attention quand même

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, insistons bien sur le fait que tout ceci reste à prendre avec de grosses pincettes. À ce jour, aucun remake supplémentaire n’a été officialisé ou même mentionné par Capcom, qui se concentre pleinement sur l’arrivée de Resident Evil Requiem le 27 février prochain. Cela dit, au vu du pedigree d’AestheticGamer, on peut tout de même partir confiants quant à l’idée que l’annonce d’un remake de Code Veronica est imminente… et cela ne pourrait pas nous faire plus plaisir.

Source : AestheticGamer