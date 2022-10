Actuellement les fans de Resident Evil Code Veronica se sentent bien seuls et cela devrait durer encore pendant quelques temps. Explication.

Avec l'activité chaude de Capcom depuis quelques jours, c'est la véritable foire à l'information concernant la saga Silent Hill et Resident Evil. C'est notamment l'occasion d'entendre parler d'un jeu d'outre tombe : Resident Evil Code Veronica. Un remake dans les tuyaux de l'éditeur japonais ?

Un Resident Evil Code Veronica Remake ?

Dans une nouvelle interview avec Noisy Pixel , le producteur de Resident Evil 4 , Yoshiaki Hirabayashi, a déclaré que la société n'avait aucun "plan concret" pour créer un remake de Resident Evil Code Veronica. Il va donc falloir sécher nos larmes et attendre patiemment car rien est en préparation pour le moment. Evidemment ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais l'opportunité de mettre les mains dessus un jour... D'autant que l'homme ne ferme pas totalement la porte et laisse une lueur d'espoir aux fans en affirmant que Capcom pourrait le faire si "l'opportunité se présente".

Pour mémoire, RE Code Veronica est un jeu Dreamcast qui date de 2000. Il permet d'incarner la très charismatique Claire Redfield qui enquête alors sur l'île de Rockford. Plus tard en 2001 et 2003 le jeu est porté sur Gamecube puis PlayStation 2 sous le nom de Resident Evil Code Veronica X. La dernière version en date du titre d'horreur est de 2011 et porte le suffixe HD.

Notons qu'en 2021 des fans au nom de CoreyoCroft et Legendary8chaos avaient réalisé une fausse annonce du remake via un joli visuel que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Aimeriez-vous voir un remake de ce jeu culte de la Dreamcast ?