Alors que l'extrêmement attendu Resident Evil Requiem arrive dans un tout petit mois, la célèbre franchise horrifique de Capcom a encore de grosses cartouches dans son inventaire pour les prochaines années. Outre un tout nouvel épisode, on sait en effet que plusieurs remakes sont d'ores et déjà dans les cartons. Il serait en l'occurrence question de Code Veronica et RE 0, en tout cas d'après des révélations du leaker Dusk Golem remontant à mi-décembre dernier. C'est cette fois un autre leaker de renom qui revient à la charge concernant la potentielle fenêtre de sortie ce qui est probablement le remake qui suscite le plus d'engouement des deux : Code Veronica.

Fuite de laboratoire de la fenêtre de sortie de Resident Evil Code Veronica Remake ?

Parmi les jeux les plus populaires de toute la longue histoire de la saga Resident Evil, Code Veronica occupe définitivement une place particulière dans le cœur de nombreux fans. Dire que l'attente autour d'un remake de ce titre est grande est un doux euphémisme. Le mois dernier, le généralement bien informé Dusk Golem avait d'ailleurs révélé qu'il s'agirait du prochain jeu de la franchise que Capcom sortira. En attendant une confirmation officielle, un autre insider particulièrement réputé a ajouté sa pierre à l'édifice sur le sujet.

Nate the Hate, l'un des insiders les plus fiables du moment (il a d'ailleurs aussi remporté le prix du « Leaker de l'année 2025 » lors d'un sondage communautaire sur GamingLeaksAndRumors de Reddit), a déclaré sur X : « Oui, Resident Evil Code Veronica Remake est en cours et son développement serait dans un bon état d'avancement. Sa fenêtre de sortie cible serait le premier semestre 2027 ».

Cela signifie que nous pourrions donc jouer à ce remake extrêmement attendu d'ici un an et quelques mois seulement. Jusqu'à présent, les trois remakes les plus récents de la saga Resident Evil ont rencontré un énorme succès, même si les épisodes 2 et 4 ont été plus populaires et mieux accueillis par la critique que le 3. RE2 Remake est en effet le troisième jeu le plus vendu de tous les temps de Capcom avec 16,3 millions d'exemplaires écoulés, juste derrière Monster Hunter World et Rise. RE4 Remake, sorti en mars 2023, s'en approche avec déjà 11,1 millions d'exemplaires vendus. Quant à RE3 Remake, il totalise 10,6 millions d'exemplaires, ce qui reste un excellent score, malgré une réception nettement plus froide. Resident Evil Code Veronica parviendra-t-il à connaître le même succès ? Réponse a priori dans un peu plus d'un an.

Source : NateTheHate sur X.com