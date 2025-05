Prêts pour la devinette : Quelle licence l’une des personnalités les plus connues de Capcom aimerait bien faire revenir avec un remake ? C’est une licence de Capcom extrêmement connue et adorée par des millions de fans réputée pour être brutale et même parfois versée dans une certaine forme d’horreur. Je ne suis pas Resident Evil, qui a eu déjà assez de remakes comme ça, mais une franchise un peu moins populaire que cette dernière, et beaucoup de fans demandent mon retour depuis un moment. J’ai eu le droit à quelques épisodes, mais j’ai disparu depuis des années.

Et non, il n’y a pas de dinosaures, je ne suis pas Dino Crisis.

Le protagoniste principal de mes différents jeux se bat en général avec une épée, mais ce n’est pas Onimusha, il va avoir le droit à son remake, c’est annoncé. Vous l’avez c’est bon ? On parle évidemment de Devil May Cry.

Un remake de Devil May Cry après les Resident Evil ? Le créateur du jeu est chaud !

Dante et ses copains (copines) font reparler d’eux en ce moment. À défaut de nous proposer un Devil May Cry 6, très attendu par une armée de fans, le créateur de la franchise a fait part de sa volonté de faire autre chose : un remake ! Après tout, Resident Evil a prouvé que les remakes pouvaient être excellents. Dans le cas de Devil May Cry, ça ferait carrément revenir la licence d'entre les morts. Si DMC 5 est déjà loin, le premier épisode de la série l’est encore plus. Il faut remonter en 2001 sur PS2 pour retrouver les premiers pas de Dante chez PlayStation. Oui, plus de 20 ans déjà que le chasseur de démons traque sans relâche les créatures infernales avec une classe folle. La technologie et les standards on depuis grandement évolué.

Au détour d’un podcast, c’est ce qu’explique le légendaire Hideki Kamiya, l’un des papas de Devil May Cry ayant également travaillé sur tout un tas de jeux chez Capcom dont Resident Evil et Okami, mais aussi chez Platinum Game puisqu'on lui doit la franchise Bayonetta. Lorsqu’un fan lui demande s’il serait partant pour faire revenir la licence sous la forme d’un remake, le développeur répond sans détour qu’il adorerait le faire. Il explique ne jamais avoir retouché au jeu depuis sa sortie il y a 24 ans, mais affirme se sentir régulièrement nostalgique et regarder un peu de gameplay. Pour lui, si remake il y a, il devrait tout reprendre de zéro. Kamiya explique que Devil May Cry a une structure assez particulière qui ne colle plus vraiment à ce qu’il est possible de faire aujourd’hui et qu’il adorerait tout reprendre depuis le début. Une direction qu'a aussi adopté Capcom avec les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 finalement.

Hideki Kamiya

Pour le moment, il n'y a rien dans les tuyaux, mais l'espoir est permis

Quant à la direction que pourrait prendre le jeu, ça reste un mystère. Si l’homme se dit vraiment intéressé à l’idée de faire un remake, il précise que rien n’est sur le feu et donc, qu’il n’a pas vraiment réfléchi à ce qu’il ferait exactement. Devil May Cry est assurément une licence qui manque dans le paysage actuel. Le succès récent de la série animée sur Netflix prouve qu’il y a un public, une attente de la part des fans et même certainement de nouveaux curieux. Mais pour l’heure, il n'y a rien de fait. De son côté, Capcom semble être occupé ailleurs. Un remake d’Onimusha est en développement ainsi qu’un nouveau Resident Evil que l’on pense être Resident Evil 9. Sans oublier le soutien des jeux actuels comme Street Fighter 6 et Monster Hunter Wilds et bien entendu le développement de Pragmata que l’on pense être perdu dans les limbes.

Quant à Kamiya, il est lui aussi très occupé aussi avec son nouveau studio Clovers. Il planche actuellement sur Okami 2 pour le compte de Capcom justement. L'homme avait par ailleurs affirmé que son studio pourrait aussi bien travailler sur de nouvelles IP que sur des licences qui sont déjà existante, le revival d'Okami en est la preuve. La porte reste donc ouverte pour Devil May Cray.