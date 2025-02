Pendant qu’il nous fait de grosses annonces, Capcom fait également le ménage dans ses affaires. L’éditeur japonais dépoussière un peu ses fonds de tiroirs et vient d’annoncer la mise à mort pure et simple d’un de ses Resident Evil récents, faute de succès. En même temps, malheureusement, on l’avait un peu vu venir dès le lancement et il y a fort à parier que d’autres vont suivre prochainement.

Capcom va dire adieu à l'un de ses derniers Resident Evil

Depuis la nuit des temps, Capcom tente tant bien que mal d'ajouter des fonctionnalités multijoueur dans ses Résident Evil. La coop s’en est plutôt bien sortie mine de rien et mériterait, à notre sens, une nouvelle chance. Cependant, les tentatives de faire dans le compétitif ont quasiment toutes échoué, idem pour les spin-off entièrement consacrés au multijoueur. Opération Raccoon City ou encore Umbrella Corps sont de bons exemples de ratages cuisants. Désormais, l’un des derniers jeux de cette grande famille va fermer ses portes, comme annoncé par Capcom.

Moitié spin-off, moitié mode de jeu, Resident Evil RE : Verse était proposé gratuitement pour l’achat de Resident Evil Village. Le jeu, finalement disponible depuis octobre 2022, était un shooter compétitif dans lequel héros, antagonistes et monstres phares de la série se foutaient joyeusement sur la tronche dans différentes cartes issues de toute la licence. Un véritable melting pot conçu pour les fans et rien qu’eux. RE : Verse a même tenté d’attirer le plus grand monde en optant pour une direction artistique proche de la bande dessinée, histoire d’adoucir un peu l’ambiance, mais rien de tout ça n’a visiblement fonctionné. Un échec dès le départ qui n'aura malheureusement jamais su sortir la tête de l’eau. Il aura tout de même tenu plusieurs années, mais 2025 va enfoncer le dernier clou du cercueil.

Resident Evil RE : Verse sera mis à mort dès le 29 juin 2025. Une fin qui se fera dans la douceur puisque les développeurs ont prévu tout un schéma en pente douce.

5 février : Avis de fin de service

Dernière ligne droite donc si vous voulez vous amuser encore un peu sur les serveurs.