Tout comme les joueurs, Capcom s’est déjà posé la question sur ce qu’il adviendra de Resident Evil une fois les remakes terminés, et il donne un premier indice à ce sujet.

Depuis la sortie de Resident Evil 7: Biohazard en 2017, la franchise est assurément devenue une machine parfaitement huilée pour ses créateurs. En l’espace d’une décennie, ce sont en effet pas moins de six jeux qui ont pu voir le jour, sept si l’on compte l’arrivée de Resident Evil Veronica l’année prochaine. Mais il faut dire aussi qu’en alternant entre remakes et nouvelles entrées, Capcom semble avoir trouvé l’approche parfaite pour faire vivre sa licence comme il se doit. Et il s’avère que l’éditeur a même déjà un plan pour la période post-remakes.

Capcom a déjà une idée bien rôdée de l’avenir de Resident Evil

Car forcément, tandis que les remakes des anciens opus se multiplient le temps de le dire, la question se pose chez les fans de savoir ce que pourra bien faire Capcom une fois arrivé à court de jeux à remaker. Après tout, si les rumeurs évoquant le fait que Resident Evil 0 et 1 seraient les prochains sur la liste de l’éditeur après Veronica sont vraies, cela ne laisserait ensuite que Resident Evil 5 et 6 parmi les épisodes principaux qu’il serait potentiellement possible de refaire avant de rejoindre la nouvelle ère lancée avec Resident Evil 7.

Et c’est évidemment une chose à laquelle Capcom a déjà pensé… au point de préparer subtilement le terrain depuis quelques années. « Un jour, la série des remakes rattrapera celle des titres numérotés, et nous réfléchissons déjà à ce que nous ferons lorsque cela arrivera. À vrai dire, nous nous y préparons progressivement depuis la sortie de Resident Evil Village », a révélé Jun Takeuchi, producteur chez Capcom, dans l’ouvrage Nikkei Entertainment! BIOHAZARD 30th Special récemment sorti au Japon pour célébrer l'anniversaire de la franchise.

« L’apparition de noms tels qu’Umbrella et Spencer, ainsi que le retour de Raccoon City dans Resident Evil Requiem, s’inscrivent également dans la perspective d’un ‘crossover’ », a-t-il ensuite ajouté. Ce qui est une belle manière de confirmer, donc, qu’après avoir drastiquement bouleversé les codes de sa série en 2017, Capcom entend désormais recoller progressivement tous les morceaux pour faire converger les événements des épisodes remakes avec ceux de la dernière trilogie, portée par Ethan Winters et Grace Ashcroft.

Un plan qui se met progressivement en place jeu après jeu

Mais cela était-il réellement le plan de Capcom à l’origine ? Pas forcément si l’on en croit les explications données par Takeuchi. « L’une des raisons pour lesquelles nous considérons Resident Evil 7 comme un tournant pour la série est que c’est également à partir de ce titre que nous avons commencé à travailler sur cela », révèle le producteur. « Au départ, nous avions intégré ces éléments dans l’optique de créer du fan service, mais les joueurs s’en sont réjouis bien plus que nous ne l’avions imaginé ».

« Ils ont même commencé à analyser les réflexions que l’équipe de développement avaient gardées pour elle. Nous avons donc décidé, en tant que franchise, de répondre aux attentes des fans et avons poussé ce concept encore plus loin dans Resident Evil Village et Requiem ». Voilà qui explique donc beaucoup de choses, notamment vis-à-vis du dernier opus qui nous ramène au cœur de Raccoon City, ville emblématique des trois premiers épisodes, pour la première fois depuis sa destruction dans l'opus de 1999.

Rendez-vous en 2027 pour Resident Evil Veronica

Il ne reste maintenant plus qu’à voir où tout cela nous conduira à l’avenir, en sachant que de belles années nous attendent encore avant de pouvoir comprendre ce que nous réserve le fameux « crossover » envisagé par Capcom. Car avant cela, les joueurs auront l’occasion de redécouvrir Resident Evil: Code Veronica via son remake prévu pour l’année prochaine, en plus de prolonger leurs aventures avec Requiem via une extension narrative encore très mystérieuse. Après quoi, d’autres remakes comme Resident Evil 10 devraient arriver, ce qui devrait nous occuper un bon moment.

Source : RE News