En début de mois, Capcom a fait d'une pierre deux coups en célébrant l'énorme succès de Resident Evil Requiem ainsi que les 30 ans de son emblématique licence de survival horror. Avec la sortie du premier jeu sur PS1 en 1996 et l'exploration mortelle du terrifiant manoir Spencer en tant que membres de l'équipe S.T.A.R.S., la série a conquis le cœur de millions de joueurs à travers le monde, et sa communauté continue de croître encore aujourd'hui. Capcom et PlayStation ont donc marqué le coup avec de superbes cadeaux à l'attention des joueurs sur la console de Sony.

Rappel pour la fête des 30 ans de Resident Evil avec des cadeaux encore à récupérer sur PlayStation

Dans le cadre des célébrations en lien avec les 30 ans Resident Evil, Capcom et PlayStation offrent ainsi 10 très beaux avatars de profil s'inspirant des magnifiques illustrations de cet anniversaire charnière pour la célèbre franchise de survival horror et de divers films d'animation, pour la plupart relativement méconnus et d'une qualité en dents-de-scie selon les longs-métrages.

Cependant, obtenir ces avatars gratuits en lien avec Resident Evil demande quelques démarches pas forcément évidentes. De manière traditionnelle, il suffit généralement d'utiliser un code régional sur le PlayStation Store pour obtenir des avatars gratuits. Ce n'est toutefois malheureusement pas le cas s'agissant de ces cadeaux de la part de Capcom et PlayStation pour fêter le 30ème anniversaire de la saga horrifique.

Comment récupérer les 10 avatars gratuits

Pour récupérer ces 10 avatars gratuits à l'effigie des personnages les plus emblématiques de la saga Resident Evil, il faut tout d'abord évidemment avoir un profil PlayStation Network. Ensuite, vous devez ajouter Requiem à votre liste de souhaits ou l'acheter en version numérique sur le PlayStation Store. Puis, téléchargez l'application Sony Pictures Core sur votre console. Enfin, inscrivez-vous sur le site web de la campagne pour obtenir le code promo permettant de débloquer les avatars gratuits. À noter que vous avez jusqu'à juin 2026 pour faire toutes ces démarches afin de récupérer ces fameux avatars. Voici donc la marche à suivre étape par étape pour plus de clarté :

Achetez Resident Evil Requiem sur PS5 ou mettez-le en liste de souhait ;

Téléchargez l'appli gratuite Sony Picture Core sur PS5 ;

Rendez-vous sur le site promotionnel et procédez à une inscription sur ce dernier ;

Récupérez le bon d'échange pour débloquer les avatars ;

Récupérez les avatars sur votre PS5.

Source : PlayStation