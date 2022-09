Malgré lui, Capcom vient de nous donner un premier détail important de Resident Evil 9. Et ça va à l'encontre du soi-disant leak.

Resident Evil 9 va prendre un nouveau départ

Resident Evil 9 sera t-il la dernière pièce d'une trilogie amorcée par Resident Evil 7 et Resident Evil Village ? Eh bien non ! Car d'après l'éditeur japonais, le DLC « Les Ombres de Rose » auquel nous avons joué - qui aura au passage une durée de vie d'environ 4 heures - est là pour « conclure la saga de la famille Winters ». Ci-dessous, des spoilers sur les deux derniers épisodes, y compris sur la fin.

Dans RE7, on incarne un nouveau tout nouveau personnage : Ethan Winters. Ce simple ingénieur, loin des membres iconiques des S.T.A.R.S, est à la recherche de sa femme disparue depuis 3 ans, Mia Winters. Au début de RE Village, tout va pour le mieux, Ethan a retrouvé Mia et a eu une petite fille avec, Rose Winters. La même Rose qui sera jouable dans le DLC « Les Ombres de Rose » et visiblement, c'est bien la dernière fois que l'on reverra la famille en dépit de la fin de Resident Evil Village.

En effet, pour sauver sa fille, Ethan se sacrifie après avoir vaincu le boss final de RE8. Plus tard, après avoir visité la tombe de son père, Rose aperçoit une silhouette. Ethan ? Oui, selon un hack de la caméra réalisé par un internaute. On pouvait alors supposer qu'Ethan ou Rose seraient dans Resident Evil 9, mais ça ne semble définitivement pas le cas. Aurons-nous l'honneur de revoir Leon S. Kennedy, Claire / Chris Redfield ou Jill Valentine, ou de tous nouveaux personnages ? Il est trop tôt pour le dire.