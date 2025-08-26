Resident Evil 9 s’apprête à revenir sur le devant de la scène. Après une apparition éclair à la Gamescom, Capcom pourrait frapper fort dès le Tokyo Game Show

Capcom a dévoilé son programme pour le Tokyo Game Show 2025, et la liste donne déjà le tournis : Monster Hunter Wilds, Onimusha, Pragmata… et bien sûr Resident Evil 9 : Requiem. Ca sent vraiment très bon pour les fans de la saga horrifique.

Resident Evil 9 en tête d'affiche ?

L’éditeur Capcom prévoit un événement en ligne le 24 septembre à 16h00, et beaucoup de fans y voient l’occasion rêvée d’en montrer davantage sur le jeu Resident Evil 9. Jusqu’ici, RE9 s’est fait discret. La Gamescom a offert une courte démonstration, centrée surtout sur l’ambiance et une mécanique clé : la possibilité de passer à tout moment de la vue FPS à la vue TPS. Un détail qui avait excité les joueurs, mais qui laissait encore beaucoup de questions sans réponse. Raccoon City est bel et bien de retour, mais sous quelle forme ? S’agira-t-il d’un monde ouvert ou d’une structure plus classique, à la manière de RE2 Remake ?

C’est justement ce flou qui alimente les discussions sur Resident Evil 9. Beaucoup estiment que Capcom a encore tout à montrer : les nouveaux ennemis, les mécaniques de survie, voire la présence (ou non) de figures iconiques comme Leon Kennedy. D’autres craignent au contraire d’en voir trop, préférant garder la surprise intacte. Dans tous les cas, un nouveau trailer ou un segment de gameplay semble inévitable pour maintenir la hype.

Un calendrier qui est chargé

Il faut dire que le timing est idéal. Avec Pokémon attendu en octobre et un Kirby en novembre, la fin d’année s’annonce déjà chargée côté japonais. Si Resident Evil 9 vise bien une sortie en décembre comme le laissent entendre certains insiders, Capcom n’a plus beaucoup de temps pour convaincre et préparer le terrain.

Capcom a l’habitude d’utiliser le Tokyo Game Show pour frapper fort. Ce fut le cas pour RE7 en son temps, mais aussi pour des annonces marquantes autour de Street Fighter ou Monster Hunter. Voir RE9 s’imposer comme la star du Capcom Online Program ne serait donc pas surprenant. Et avec un public japonais particulièrement attaché à la licence, le choix paraît logique.

