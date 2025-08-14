Décidément, Resident Evil fait beaucoup parler en ce moment. Entre l’arrivée imminente du jeu gratuit et de nouvelles rumeurs concernant des remakes très attendus, ça n'en finit plus. Évidemment, on ne va pas oublier Resident Evil 9, le prochain gros jeu à venir d’ici le début d’année 2026. C’est d’ailleurs de lui dont il est question cette fois puisque de nouvelles informations nous promettent une fois de plus un jeu très différent et surtout très prometteur.

Resident Evil 9 pourrait s'inspirer de très grands jeux

C’est une fois de plus le très informé AestheticGamer, ou Dusk Golem, qui nous rapporte des informations concernant Resident Evil 9 et plus précisément son gameplay. Le jeu proposerait en effet des combats viscéraux et particulièrement intenses qu’il va jusqu’à comparer avec The Last of Us 1 & 2. Il explique que les affrontements avec Leon seraient innovants à bien des niveaux, sans pour autant nous donner d’autres détails. Lorsque l'on voit les affrontement extrêmement brutaux de The Last of Us 2, et qu'on imagine deux secondes ça transposé sur un Resident Evil, il y a vriament de quoi avoir la bave aux lèvres.

De plus, il affirme déclare que Capcom aurait redoublé d’efforts pour offrir de solides zones ouvertes dans Raccoon City que l’on pourrait même visiblement explorer à l’aide d’un véhicule. Pour rappel, Capcom a confirmé que le jeu avait été pensé pour être un monde ouvert lors des premiers jets, mais qu'ils avaient finalement préféré partir sur autre chose. Il est probable que quelques idées de ce concept aient été utilisées dans le Resident Evil 9 que l’on aura tous entre les mains en 2026. Pour l’heure, au même titre que la présence de Leon en tant que personnage jouable, rien n’a été confirmé par Capcom.

De très belles promesses que l'on espère être vite officialisées tant c'est prometteur

Dusk Golem continue par ailleurs de donner des informations concernant l’IA d’un ennemi qui nous poursuivra visiblement tout au long du jeu ou en tout cas une bonne partie. Ce monstre aurait visiblement une IA très développée, capable de s'adapter au comportement du joueur et de le surprendre. On attendra là encore de voir parce que ce genre de fantasme, on nous en vend à la pelle et c’est très rare que le contrat soit respecté à l’arrivée. Enfin, Grace, la seule protagoniste jouable officiellement révélée, pourrait visiblement interagir avec son environnement et jouer avec l’ombre et la lumière. L’insider affirme que Capcom aurait fait un très gros travail sur les interactions possibles avec l’environnement pour les séquences où l’on incarnera la jeune femme.

Là encore, aucun détail n’est donné, mais l’informateur semble sûr de ce qu’il dit et selon lui, Capcom a encore beaucoup de surprises à révéler. À n’en pas douter, Resident Evil 9 nous en dira plus dans les prochaines semaines. La Gamescom 2025 arrive à très grands pas et il reste encore plusieurs mois avant la sortie du jeu. Pour rappel, Resident Evil 9 est attendu le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Dusk Golem