Resident Evil 9, dit "Requiem", arrivera en février 2026. Après la grande annonce de la part de Capcom, il se pourrait que le jeu réserve une surprise à certains joueurs en particulier.

Les choses sérieuses sont lancées pour Resident Evil 9. La nouvelle grosse production de Capcom se révèle petit à petit, notamment à l'occasion des différents salons estivaux. Mais le jeu est encore loin d'avoir levé le voile sur tous ses mystères. Gameplay, histoire, il a encore beaucoup de choses à faire découvrir. D'ailleurs, un insider bien connu aurait eu vent d'une surprise pour des millions de joueurs.

Resident Evil 9 verrait les choses en grand

On s'attend à un véritable retour à l'horreur avec Resident Evil 9. Le premier trailer a déjà marqué les esprits dans sa manière de maintenir le suspens sur l'identité du jeu avant de nous plonger dans une ambiance qui promet des sueurs froides aux plus sensibles. S'il se montre à la hauteur de ses promesses, ce nouvel épisode pourrait devenir l'un des meilleurs de la franchise.

Qui plus est, ce Resident Evil 9 est déjà parvenu à impressionner par sa qualité visuelle. Le moteur traditionnel, le RE Engine semble faire des merveilles une fois de plus. Nul doute, au regard des derniers RE Village et RE 4 Remake, que le jeu tournera plus que convenablement sur PC et consoles nouvelles générations.

Mais il pourrait bien faire quelques concessions sur ses performances pour une partie du public. C'est en tout cas ce que suggère une rumeur corroborée par l'insider Dusk Golem, qui sévit aujourd'hui sous le pseudonyme AestheticGamer. Ce dernier aurait eu discuté avec cinq personnes différentes qui auraient eu les mêmes échos que lui concernant la sortie de Resident Evil 9.

Ces échos font état d'une très probable sortie du jeu pas seulement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi sur PlayStation 4 et Nintendo Switch 2. Cela collerait avec la stratégie de Capcom adoptée pour les précédents opus.

Cependant, si c'est une bonne nouvelle pour le public concerné, il ne faudra pas placer les attentes trop haut pour ces potentielles versions old-gen de Resident Evil 9. Certaines fonctionnalités, à l'instar du ray-tracing, ne seraient pas forcément compatibles, et le titre risque de ne pas tourner à plus de 30 FPS. Cela resterait une bonne nouvelle pour des millions de joueuses et joueurs.