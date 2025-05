Maintenant que Monster Hunter Wilds est bien derrière lui, Capcom peut se concentrer sur le reste de ses licences. Le prochain gros jeu à venir ne s’est pas encore montré, mais on sait qu’il existe, il s’agit de Resident Evil 9. Sans clairement nous dire qu’il s’agissait bien de la suite numérotée, Capcom avait officialisé le développement du prochain volet de la saga, chapeauté par le réalisateur de Resident Evil 7, considéré comme l’un des meilleurs de la licence. Depuis, plus de nouvelles, jusqu’à la diffusion d’une vidéo pour célébrer les 10 millions de vente de Resident Evil 4 Remake ou un étrange symbole est apparu. Il n’en fallait pas moins pour les fans qui se sont mis à théoriser, à tort ou à raison ? On a quelques nouvelles pistes.

Resident Evil 9 bientôt annoncé ? C'est bien possible !

Il se dit en effet que Resident Evil 9 devrait très prochainement donner de ses nouvelles. On doit ces informations à AestheticGamer, aka Dusk Golem, bien connu pour ses infos sur la licence et les titres horrifiques plus généralement. Si l’insider n’a pas fait que de taper dans le mille, il a tout de même visé juste à de très nombreuses reprises. Selon lui, le symbole IX (9) présent dans la vidéo de Resident Evil 4 Remake n’est pas une coïncidence puisque d’après ses informations, Resident Evil 9 devrait être dévoilé dans un avenir très proche par Capcom.

S’il ne donne pas plus de détail là-dessus, il vient toutefois préciser que ce n’est pas la première fois que Capcom fait du teasing de la sorte. Resident Evil 3 Remake avait été teasé dans la démo de Resident Evil 2 Remake, RE 4 Remake dans une vidéo de RE 3 Remake, etc. Il se pourrait donc que Capcom soit bel et bien en train de jouer avec nos nerfs à quelques semaines du Summer Game Fest, une période propice aux annonces et à laquelle le studio participe toujours activement. Il semble plus que probable que Resident Evil 9 décide de se montrer dans les prochains mois. On prendra tout de même de grosses pincettes pour le moment tant que rien n’est officiel.

