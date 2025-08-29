Après avoir fait sensation lors de son annonce et encore récemment à la Gamescom 2025, Resident Evil 9 Requiem est l’un des jeux les plus attendus du début d’année 2026. La promesse d’un retour aux sources et d’un jeu au moins aussi effrayant que Resident Evil 7 a mis l’eau à la bouche à de nombreux fans et aux curieux. D’autant plus que cette fois, il devrait être clairement adapté à tous les profils de joueurs, son créateur a tout fait pour en tout cas.

Resident Evil 9 Requiem sera fait pour tout le monde

Dans les colonnes de Gamesradar, le directeur Koshi Nakanishi a expliqué que l’une des raisons qui font que Resident Evil 9 Requiem a un mode à la troisième personne, est pour le rendre accessible. Selon lui, Resident Evil 7, premier jeu de la licence à être entièrement en vue subjective, était peut-être trop effrayant pour beaucoup de joueurs. Pour le développeur, des joueurs pourraient bien avoir été freinés dans leur envie de tester le jeu ou d’autres ne l'auraient pas terminé parce qu'il faisait trop peur et était bien trop immersif.

Il est vrai que la vue à la première personne nous absorbe bien plus qu’à la troisième. Resident Evil 7 était effectivement très flippant. On ne compte plus le nombre de sursauts et sueurs froides que l’on a pu avoir. La réalité virtuelle par-dessus est même une épreuve pour certains, mais le rendu est incroyable. En offrant la possibilité aux joueurs de passer à la troisième personne, Koshi Nakanishi espère donc que de nouveaux joueurs se lanceront dans Resident Evil 9 Requiem et que les plus sensibles arriveront même jusqu’au générique de fin.

Un nouveau volet qui cache bien son jeu

Pour l’heure, on ne sait pas encore si Resident Evil 9 Requiem arrivera à maintenir une tension angoissante en permanence comme ça pu être le cas avec Resident Evil 7. Pour le moment, tout ce que nous a montré Capcom se rapproche vraiment du septième opus. Une créature immense nous pourchasse, le jeu semble se passer en huis clos, c’est anxiogène à souhait et visuellement impressionnant. D’un autre côté, plusieurs rumeurs font mention du retour d’un personnage culte qui pourrait amener sa dose d’action. Le jeu pourrait aussi offrir une certaine liberté dans l’exploration et peut-être même un véhicule. Dusk Golem, souvent bien informé sur la franchise, nous affirme depuis longtemps que Resident Evil 9 Requiem cache bien son jeu et que Capcom ne nous dit clairement pas tout. Reste à voir si c’est réellement le cas maintenant.

source : Gamesradar