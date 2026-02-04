Resident Evil 9 Requiem arrive à grands pas, mais il va falloir faire très attention si vous voulez en profiter pleinement à sa sortie. On préfère vous mettre en garde avant que vous ayez une mauvaise surprise.

Resident Evil 9 Requiem est assurément l'un des jeux les plus attendus de février et même plus largement de l'année. C'est la dernière ligne droite pour le blockbuster qui arrivera le 27 février prochain sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Mais attention, si vous comptez y jouer dès sa sortie, il se pourrait qu'il faille rapidement éviter les réseaux sociaux, si l'on en croit ce qui circule sur Internet.

Resident Evil 9 Requiem aurait déjà fuité, faites très attention

Les leaks avant la sortie d'un jeu, c'est malheureusement monnaie courante, surtout lorsqu'il s'agit de grosses sorties. Avant qu'ils soient disponibles en ligne, la plupart des jeux arrivent en version physique chez les magasins détaillants, et parfois très en avance. Malheureusement, il arrive que de petits malins arrivent à mettre la main sur des copies des jours, voire des semaines avant la date de sortie officielle, et c'est ce qui se serait visiblement passé avec Resident Evil 9 Requiem.

Il y a peu, GTA 6 faisait l'objet de rumeurs concernant l'absence de version physique à sa sortie. L'argument principal avancé était justement la protection du jeu avant sa sortie officielle. Des rumeurs qui ont été démenties depuis, mais qui font écho avec ce qu'il se passe avec Resident Evil 9 Requiem. Encore faut-il que ce soit véridique. Un utilisateur a en effet relayé plusieurs clichés d'une version boîte du jeu avec sa couverture lenticulaire. On y voit la jaquette du jeu pivoter pour faire afficher les deux images du commissariat avant et après le désastre de Raccoon City.

Une couverture vraiment sympa qui sera disponible aussi chez nous, notamment chez la Fnac. Dans le doute, on préfère donc vous prévenir de faire très attention pour ne pas vous faire spoiler. Plus globalement, si ce n'est pas tout de suite, soyez tout de même prudents puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir des leaks dans les prochaines semaines et Capcom a affirmé que le jeu nous réservait encore un tas de surprises, ce serait dommage de se gâcher le plaisir si près du but.

