Resident Evil 9 Requiem sort le 27 février 2026 prochain sur tous les supports, et ça promet d'être un évènement. L'engouement autour de ce nouvel épisode est réel. Les fans grignotent les moindres petites infos et Capcom a été très généreux avec sa communication autour du jeu. À première vue, tous les voyants sont au vert, mais vous allez devoir faire très attention si vous comptez y jouer dès sa sortie.

Vous voulez faire Resident Evil 9 Requiem à sa sortie ? Faites très attention

Si Resident Evil 9 Requiem aura essayé de garder une bonne partie de ses secrets pour servir sa propre communication maison, malheureusement, les leaks en ont dévoilé certains en avance. Mais jusqu'ici, rien de trop grave dans la mesure où ce qui avait fuité a finalement été annoncé par Capcom. Cela étant, il reste encore beaucoup de choses à découvrir et si vous ne voulez pas gâcher le plaisir, il va falloir penser à prendre certaines précautions.

Dix jours avant sa sortie, Resident Evil 9 Requiem est malheureusement déjà dans la nature, en témoignent de nombreuses captures partagées sur les réseaux sociaux. Si pour le moment la fuite semble très localisée, il va falloir être très prudent puisque ça va certainement se multiplier dans les jours à venir, plus on approchera de la date de lancement.

Comment mettre en sourdine ou bloquer des mots clés sur Twitter et Tiktok

Si vous pouvez vous passer des réseaux sociaux, on ne peut que trop vous conseiller de le faire jusqu'à la sortie de Resident Evil 9 Requiem. Si c'est toutefois impossible, prenez des précautions. Commencez par ne plus consulter de comptes ou de contenus liés au jeu ou plus largement à la licence, pour ne pas vous faire surprendre par des choses que vous ne voudriez pas voir. Ensuite, vous pouvez aussi cacher certains mots-clés comme Resident Evil 9, Resident Evil Requiem, RE9, etc. La fonctionnalité peut être trouvée dans les paramètres de vos applications comme Twitter (X) ou TikTok.

Bloquer ou masquer des mots et des comptes sur X (Twitter)

Connectez-vous à votre compte X

Allez dans les Paramètres et confidentialité

Rendez-vous dans Confidentialité et sécurité

Cliquez sur Masquer et bloquer

Depuis cette catégorie, vous pouvez bloquer et/ou masquer des mots-clés et même des comptes. On vous conseille de commencer par masquer les mots : Resident Evil 9 Requiem, RE9, etc.



Vous pouvez évidemment bloquer ou masquer directement les comptes qui vous dérangent depuis n'importe quelle publication.

Bloquer ou masquer des mots et des comptes sur TikTok

Connectez-vous à votre compte TikTok

Rendez-vous dans les paramètres

Cliquez sur Paramètres et confidentialité

Allez dans Préférences de contenu

Depuis cet onglet, vous pouvez filtrer certains mots clés On vous conseille de commencer par masquer les mots : Resident Evil 9 Requiem, RE9, etc.



Vous pouvez également directement mettre certains comptes en sourdine lorsque vous voyez un contenu que vous ne souhaitez pas voir.