La semaine dernière se déroulait le Tokyo Game Show 2025, au cours duquel un certain nombre d’annonces on ne peut plus intéressantes ont été faites. Sans surprise, Capcom était évidemment de la partie, et a même tenu une conférence ayant remis ses futures sorties sous le feu des projecteurs… à l’exception d’une seule : Resident Evil 9 Requiem. Mais à défaut de recevoir de nouvelles images, le titre a tout de même eu droit à deux panels dédiés, au cours desquels les développeurs ont notamment révélé tout un tas d’informations intéressantes.

Resident Evil Requiem réunira le meilleur des deux mondes

Tout d’abord, comme a pu le révéler la campagne marketing du jeu jusqu’à présent, Resident Evil 9 Requiem a pour vocation d’offrir aux joueurs une expérience à forte dimension horrifique. Et si chaque entrée de la série possède sa propre approche sur la question, celle de ce nouvel opus repose cette fois-ci sur la notion de « tension suffocante », à laquelle vient s’ajouter celle de réussir à surmonter sa peur. Pour autant, Capcom tient encore une fois à insister là-dessus : oui, Resident Evil 9 Requiem disposera également d’une dimension action très prononcée.

En revanche, pour découvrir cet aspect du jeu, il faudra encore patienter un peu puisque le studio souhaite pour l’instant se concentrer sur le côté horreur dans sa communication. Vous l’aurez compris donc : c’est finalement sans aucune confirmation de la présence de Leon que s’est clôturé ce Tokyo Game Show 2025. Pour autant, les développeurs l’assurent : Resident Evil 9 Requiem est un jeu qui saura plaire à tous les publics, tant pour sa dimension horrifique que pour son côté action, qui reposera sur des combats « vraiment satisfaisants ».

De fait, que vous soyez un fan de la première heure ou un néophyte absolu, vous n’aurez aucun mal à vous y retrouver dans ce nouveau titre, qui en aura pour tout le monde. C’est d’ailleurs selon Capcom tout l’intérêt d’introduire une nouvelle protagoniste en la personne de Grace Ashcroft, qui est décrite comme l’un des personnages les plus timides de l’histoire de Resident Evil. Malgré tout, comme le veut la tradition, les joueurs la verront progressivement évoluer et surmonter son anxiété sociale pour devenir une femme plus forte et plus confiante au fil du jeu.

Un jeu riche en nouveautés… encore mystérieuses

Concernant le scénario du jeu, Resident Evil 9 Requiem s’intéressera notamment aux découvertes d’Alyssa Ashcroft, la mère de Grace, concernant la vérité derrière les événements de Raccoon City. Capcom en a d’ailleurs également profité pour préciser que la section choisie pour la démo, qui se déroule à l’hôpital Rhode Hill Chronic Care Center, constitue l’un des premiers chapitres de l’aventure. Il ne s’agit cependant pas de l’une des destinations principales du jeu, qui nous ramènera entre autres au cœur des vestiges de Raccoon City.

Pour ce qui est du gameplay, Resident Evil 9 Requiem proposera naturellement de nombreuses nouveautés, à l’instar par exemple du fait de pouvoir switcher entre la première et la troisième personne à tout moment. Cependant, le studio n’est pas encore prêt à en dire plus à ce sujet, en dehors du fait que l’on retrouvera évidemment tous les ingrédients caractéristiques de la franchise, à savoir de l’exploration, des énigmes, des combats ou encore le fait de devoir gérer son inventaire.

Parmi les autres nouveautés attendues, Capcom a alors notamment mentionné le bestiaire, qui marquera le grand retour des zombies. Néanmoins, ceux de Resident Evil 9 Requiem seront très différents de ceux du passé : infectés par un nouveau virus, ils seront plus évolués et pourront être approchés de différentes façons. Ce fut d’ailleurs l’occasion pour eux d’évoquer le gros travail réalisé sur l’IA des ennemis, qui sera cette fois-ci beaucoup moins scriptée afin de pouvoir les rendre plus imprévisibles qu’auparavant.

Les précommandes arrivent

Pour le reste, il faudra ensuite attendre les prochains temps de communication, qui devraient notamment lever le voile sur certaines des nouveautés attendues, mais également mettre un peu plus en avant le côté action du titre. D’ici là, Capcom travaille dur sur la finalisation de Resident Evil 9 Requiem, qui sortira le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. L’ouverture des précommandes devrait d’ailleurs arriver d’ici le mois de novembre au plus tard, ce qui signifie que nous devrions très vite pouvoir entendre reparler du jeu.

Source : Dusk Golem