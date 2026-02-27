Le grand jour est enfin arrivé. Après de longs mois d’attente et d’impatience, Resident Evil 9 Requiem est officiellement disponible sur l’ensemble des plateformes, et vient ainsi apporter un nouveau chapitre d’ores et déjà salué par la critique à l’histoire de la franchise. Il faut dire aussi que comme à son habitude, Capcom a poussé tous les curseurs à fond avec ce nouvel opus. Y compris pour tout ce qui touche à la partie technique, qui montre encore une fois toute la puissance du RE Engine, sur PS5 Pro comme sur Nintendo Switch 2.

Resident Evil 9 Requiem met une claque absolue sur PS5 Pro

Car oui, les retours de Digital Foundry sont formels : malgré le grand écart qui oppose les deux machines en matière de technologies, Resident Evil 9 Requiem reste une claque absolue sur l’une comme sur l’autre. « [Il] offre ce que je considère comme étant certains des visuels les plus impressionnants de cette génération » assure notamment le journaliste John Linneman dans sa critique, qui n’hésite pas à décrire le jeu comme « une vitrine époustouflante pour le RE Engine ». Une vitrine qui, cela va sans dire, brille alors d’autant plus dans sa version PS5 Pro.

Résolution de l’image, performances, fluidité, Resident Evil 9 Requiem va « sans doute encore plus loin » que ses promesses initiales selon Digital Foundry, qui qualifie ses techniques d’upscaling, de ray-tracing et d’éclairage de « remarquables ». Sans parler du réalisme des personnages, « qui sont parmi les meilleurs qu’[ils aient vus] dans un jeu vidéo ». De quoi faire de la version PS5 Pro du jeu « l’une des mises à niveau les plus convaincantes que nous ayons vues pour la machine de Sony », donc, et surtout « la meilleure façon de jouer sur console ».

La version Nintendo Switch 2 impressionne aussi

Pour autant, ne vous y trompez pas : la version Nintendo Switch 2 de Resident Evil 9 Requiem est loin de démériter. Au contraire, même. En dépit de toutes les craintes que l’on pouvait à voir à la vue des différents trailers, celle-ci est décrite par Digital Foundry comme « un portage élégant », au sein duquel « le DLSS joue une fois de plus un rôle essentiel dans la réussite de cette conversion ». Et cela même au point de rendre le jeu « sans doute plus beau que sur Xbox Series S », ce qui n’est tout de même pas rien à ce niveau.

Bien sûr, loin des performances quasi-irréprochables de la version PS5 Pro par exemple, Resident Evil 9 Requiem souffre d’une résolution bien inférieure, d’un framerate plus instable, et de nombreux compromis techniques. « Mais d’une manière ou d’une autre, tout ce qui compte reste intact » insiste le journaliste Richard Leadbetter dans sa critique. Et cela n’aurait sans doute pas été possible sans la qualité du DLSS, qui rend « l’écart [de résolution] beaucoup plus faible que ne le suggère le nombre brut de pixels » à l’origine.

Ainsi, que ce soit dans sa version dockée ou dans sa version portable, Resident Evil 9 Requiem impressionne, même si tout n’est pas parfait et que des améliorations peuvent sans doute encore être apportées par Capcom à l’avenir. « Capcom mérite néanmoins des félicitations pour ce portage, qui illustre à la fois la flexibilité du moteur RE Engine, et le soin comme l’attention apportés aux conversions clés vers la Nintendo Switch 2 » conclut Digital Foundry. Vous l'aurez compris, donc : que vous jouiez sur PS5 Pro ou sur Nintendo Switch 2, Resident Evil 9 Requiem vous réserve le meilleur.

Source : Digital Foundry