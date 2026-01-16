En prévision de sa sortie, Resident Evil 9 Requiem se dévoile au travers de nouvelles séquences de gameplay et informations qui ont de quoi nous mettre l’eau à la bouche.

Cette fois-ci, plus de doute possible : l’actualité a bel et bien repris du poil de la bête en ce mois de janvier. Tandis que les annonces pleuvent du côté des adaptations JV et que les premières conférences annuelles commencent d’ores et déjà à s’accumuler, nous avons justement pu profiter de l’une d’elles hier soir avec le Resident Evil Showcase qui, sans surprise, a fait la part belle à Resident Evil 9 Requiem. L’occasion pour nous d’en apprendre davantage sur ce nouvel opus, donc, dont la sortie est prévue pour le 27 février prochain.

Resident Evil 9 Requiem nous en dit plus sur son gameplay

Après avoir officialisé la présence de Leon aux Game Awards 2025 en tant que second protagoniste jouable, l’heure était en effet venue pour Capcom de nous en dire plus sur son gameplay. Car comme l’a une nouvelle fois rappelé Koshi Nakanishi, directeur du jeu, au cours de la conférence : jouer à Resident Evil 9 Requiem, « c’est comme jouer à deux jeux différents ». Ainsi, là où les séquences de Grace rappelleront davantage des opus comme Resident Evil 2 et 7, celles de Leon, de leur côté, lorgneront davantage du côté de Resident Evil 4.

Il faut dire que dans Resident Evil 9 Requiem, Leon aura davantage encore de bouteille que dans les épisodes précédents. Il sera donc capable de manier de nombreuses armes, mais aussi d’exécuter des techniques de combat aussi dévastatrices que spectaculaires. Le Showcase, notamment, nous a révélé la façon dont l’agent du DSO pourra retourner certaines armes de ses ennemis contre eux, en s’emparant par exemple d’une tronçonneuse pour faire de nombreux dégâts. Sans oublier ses compétences au combat rapproché grâce à sa machette.

Capcom nous avait également promis que les zombies de Resident Evil 9 Requiem ne seraient pas des zombies traditionnels, et nous savons désormais pourquoi. Car dans cet opus, ces derniers ont peut-être perdu la raison, mais ils ont tout de même gardé quelques fragments de leur personnalité d'avant. Un cuisinier obnubilé par sa préparation du jour, une chanteuse qui continue sa performance, une femme de ménage qui astique les lieux sans relâche... Tels sont les adversaires qui nous attendent dans Resident Evil 9 Requiem.

Des annonces en pagaille

Bien sûr, ce nouvel opus sera aussi et surtout l’occasion pour le studio d’introduire de nouvelles mécaniques de jeu, comme avec l’apparition d’un nouvel appareil permettant à Grace de collecter le sang des infectés pour fabriquer diverses ressources. Et n’oublions pas non plus l’histoire qui, forcément, s’intéressera alors à de nouveaux secrets. Car dans Resident Evil 9 Requiem, tout semble reposer sur un mot-clé : « Elpis ». Une idée qui semble à la fois liée à la mort d’Alyssa Ashcroft, au passé de Grace, mais aussi à celui de Leon.

Notons pour finir que ce Showcase, d’une durée de 13 minutes, fut l’occasion pour Capcom d’annoncer l’arrivée de Resident Evil 9 Requiem sur GeForce NOW dès le jour de sa sortie, de dévoiler de nouvelles figurines aux couleurs du jeu, d’annoncer une série de concerts symphoniques pour les 30 ans de la licence, et enfin de nous parler de ses collaborations avec Porsche et Hamilton. Une conférence bien remplie, donc, qui s’est néanmoins malheureusement clôturée sans l’annonce d’une quelconque démo pour Resident Evil 9 Requiem.

Source : Capcom