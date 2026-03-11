Depuis sa sortie le 27 février dernier, Resident Evil 9 Requiem se retrouve sans surprise au cœur de toutes les attentions. Extrêmement apprécié par les fans de la franchise, ce nouvel opus est en effet loué pour sa capacité à réunir le meilleur des deux mondes, entre une action décomplexée à la Resident Evil 4 et une ambiance bien angoissante à la Resident Evil 2. Sans doute un peu trop angoissante, d’ailleurs, pour Hideki Kamiya, qui affirme non sans humour que Capcom devrait faire « un mode ‘qui ne fait pas peur’ » pour le jeu.

Le créateur de Resident Evil 2 réagit à Resident Evil 9 Requiem

« Je le répète depuis toujours, ils devraient créer un mode ‘non effrayant’ ! » peut-on en effet entendre déclarer le créateur dans un clip publié sur les réseaux sociaux de Clovers, son nouveau studio. Car visiblement, quand elle n’est pas en train de développer ses propres jeux, l’équipe n’hésite pas à se réunir pour découvrir ensemble Resident Evil 9 Requiem. Et forcément, la remarque de Kamiya n’a pas manqué d’amuser les foules. « Cela irait complètement à l’encontre du concept du jeu », a alors naturellement répondu une personne dans la pièce.

Au créateur ensuite de réagir : « Écoute, je veux juste profiter des énigmes. Des énigmes et des combats. Je n’ai pas besoin des choses qui font peur ». Une position assurément ironique quand on sait que Kamiya, aujourd’hui principalement connu pour son travail sur des licences comme Devil May Cry et Bayonetta, est également à l’origine du Resident Evil 2 sorti en 1998. Mais comme l’expliquait Shinji Mikami, créateur de la franchise chez Capcom : c’est peut-être précisément parce qu’il n’aime pas les jeux d’horreur qu’il a justement réussi à en faire un aussi bon.

Évidemment, sa réaction n’a alors pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, en particulier du côté des fans de Resident Evil. Par exemple, nombreux sont ceux qui se demandent ce que peut bien penser le créateur de l’évolution du personnage de Leon, qui revient justement là où tout a commencé pour lui dans Resident Evil 9 Requiem. De même, certains rêvent de voir Kamiya s’essayer à des jeux comme Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village en VR même si, qu’on se le dise clairement : cela n’arrivera probablement jamais.

Un ancien développeur très impliqué

Quoi qu’il en soit, et même si son travail sur la franchise de Capcom est révolu depuis longtemps, il reste sympathique de voir des créateurs tels que lui continuer à s’impliquer dans l’actualité d’une série à laquelle ils ont contribué par le passé. Car outre ce nouvel extrait, Kamiya a également beaucoup fait parler de lui suite à sa virulente réaction aux leaks de Resident Evil 9 Requiem, survenus peu avant sa sortie. Mais heureusement, il faut croire que cela ne l’a pas empêché de se lancer dans l’aventure… en tout cas par le biais de ses collègues.

Source : Clovers Inc