Resident Evil 9 Requiem se montre encore avec quelques séquences de jeu inédites et c'est confirmé : ce sera l'un des plus beaux jeux de 2026. Sur PC en tout cas, le jeu est déjà sublime grace aux technologies de chez Nvidia et il nous le prouve.

L'année 2026 s'annonce très riche en nouveautés et l'un des plus gros jeux à venir est assurément Resident Evil 9 Requiem. Après avoir fait l'objet de très nombreuses rumeurs, le jeu a été officialisé par Capcom qui ne cesse depuis de nous le dévoiler. Les fans sont pour la plupart déjà sous le charme, et la curiosité guette les plus réfractaires, ceux que Village aurait pu quelque peu calmer. Resident Evil 9 Requiem est attendu le 27 février 2026 sur consoles et PC. Et c'est justement sur cette dernière plateforme qu'il brille aujourd'hui, grâce aux technologies de Nvidia.

Resident Evil 9 Requiem nous met une claque graphique avant même sa sortie

Les premiers retours sont unanimes là-dessus, même dans nos colonnes : Resident Evil 9 Requiem sera certainement l'un des plus beaux jeux de l'année 2026. Le RE Engine fait des merveilles, on a déjà pu le voir à l'œuvre sur les précédents remakes comme récemment avec Resident Evil 4 Remake, absolument superbe. Ce nouvel opus ne devrait donc pas nous décevoir même si l'on attendra d'avoir le jeu en main pour être définitif là-dessus, mais sur le papier, ce que l'on voit donne furieusement envie.

Nvidia se sert même du jeu comme vitrine pour mettre en avant ses dernières technologies comme elle le fait régulièrement avec les grosses sorties. DLSS4, Path Tracing, Multi Frame Generation… les possesseurs de carte graphique RTX, et de configs plutôt solides, devraient en avoir pour leur argent. Dans ces quelques séquences de gameplay, on peut notamment apercevoir Grace, l'héroïne du jeu, qui marche dans les rues bondées d'une ville extrêmement bien détaillée. Les reflets et les effets de volumétrie sont nombreux, les graphismes sont nets, c'est vraiment superbe.

Nvidia met également en avant son Path Tracing de manière plus formelle en le mettant directement à l'épreuve avec un comparatif RTX On / Off. Là encore, les différences sautent clairement aux yeux. Resident Evil 9 Requiem semble bel et bien parti pour nous mettre une petite claque derrière la tête. Il nous tarde d'ailleurs de découvrir ce qu'est devenue Raccoon City, bombardée à la fin de Resident Evil 2 et que l'on aperçoit brièvement dans les premiers trailers du jeu. Un immense cratère, des environnements détruits, un sentiment post-apocalyptique. Sur le papier, les promesses sont belles, reste à voir ce que le jeu a dans le gosier. Rendez-vous fin février pour le verdict.

source : Nvidia via youtube