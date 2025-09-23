Resident Evil 9 Requiem a encore leaké et il semblerait qu'une surprise de taille soit bien de la partie, mais ce n'est pas tout puisque l'on apprend également que ce nouvel opus cacherait bien son jeu.

Le survival horror a le vent en poupe en ce moment, et c’est tant mieux. Après le très bon Cronos de Bloober Team, Konami prépare la sortie de son excellent Silent Hill f. Mais c’est bien Resident Evil 9 Requiem qui est sur toutes les lèvres alors que Capcom s’apprête à donner des nouvelles durant le Tokyo Game Show 2025 qui se déroulera d’ici quelques jours. En attendant les informations officielles que l’on espère nombreuses, de nouvelles rumeurs viennent confirmer l’une des plus grosses surprises du jeu… si l’on peut encore appeler ça une surprise finalement.

Le retour de ce héros phare dans Resident Evil 9 se confirme, avec d'autres infos

On suppose que c’est censé être l’une des surprises du jeu, ou en tout cas Capcom n’a encore rien dit à ce sujet, mais visiblement Leon S. Kennedy serait bien de retour dans Resident Evil 9. Une information qui a une fois de plus été relayée par un informateur sur les réseaux sociaux, ce qui a éveillé la curiosité de Dusk Golem, certainement l’insider le plus informé sur le sujet. Il en a donc profité pour réaffirmer ses dires précédents, à savoir que Leon serait bien jouable et qu’il représenterait la partie action du jeu, loin du gameplay que proposera Grace. À cela, l’informateur ajoute toutefois d’autres éléments. Il explique que le jeu se déroulerait sur au moins deux timelines, l’une en 2020 avec Leon et l’autre en partie en 2028 avec Grâce.

Les séquences avec Leon seraient très orientées action, mais l’horreur serait plus présente que dans Resident Evil 4 Remake par exemple. À cela il ajoute qu’il y aurait un changement de ton comparé aux précédents épisodes. Il ne faut visiblement pas s’attendre à des choses quelque peu extravagantes comme les statues vivantes de Salazar dans Resident Evil 4 Remake ou encore les cyber-monstres dans Resident Evil Village.

Il semble donc presque acté que Leon sera de la partie même si, pour le moment, Capcom n’a rien confirmé. Le prochain volet de la série cache très bien son jeu et on ne sait pas encore grand chose de lui. Resident Evil 9 est attendu pour le mois de février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. D’ici là, on aura de toute façon de ses nouvelles. Attendons déjà la prise de parole du studio lors du TGS 2025 qui démarre tout juste.