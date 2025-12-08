À quelques jours des Game Awards, Resident Evil 9 Requiem fait déjà du bruit. Et cette fois, ce n’est pas à cause d’un trailer ou d’un teasing officiel. Tout est parti d’une fiche publiée un peu trop vite sur le site de GameStop. Les joueurs l’ont repérée, partagée, analysée… et une nouvelle théorie a aussitôt émergé. Attention, cette news peut inclure des spoilers sur l'histoire.

Un leak pour Resident Evil 9

Depuis des mois, une question revient sans cesse : qui accompagnera Grace Ashcroft dans ce nouvel épisode ? Beaucoup pariaient sur Leon S. Kennedy, figure culte de la saga. Mais le leak de GameStop raconte une histoire différente pour Resident Evil 9 Requiem.

Selon la fiche incriminée, plusieurs bonus de la Deluxe Edition mentionnent Rosemary Winters. On y voit des costumes, un filtre dédié à son « visor » et même un pack d’objets qui semble directement lié à elle. Autrement dit, tout laisse penser que Rosemary jouerait un rôle beaucoup plus important que prévu. Peut-être même jusqu’à devenir personnage jouable.

Cependant, un détail dérange. La chronologie. Requiem se déroule autour de 2025–2026, une période où Rose n’est encore qu’une enfant. Pour que le scénario tienne, il faudrait donc un saut temporel ou un autre artifice narratif. Et ce n’est pas impossible. Capcom a déjà montré une version adolescente de Rose dans Shadows of Rose, un DLC sorti en 2022. On y découvrait une jeune femme de 16 ans, marquée par des pouvoirs étranges. L’idée d’un retour plus âgé n’a donc rien de farfelu.

© Capcom.

Un leak qui divise la communauté

Malgré ces indices, les fans ne sont pas tous convaincus. Certains pensent que GameStop a simplement publié une fiche mal vérifiée, peut-être générée automatiquement. Ce ne serait pas la première erreur du distributeur. D’autres, au contraire, y voient un signe clair. Selon eux, Capcom pourrait vouloir boucler l’arc Winters entamé avec Resident Evil 7, et Rose serait alors la candidate idéale pour Resident Evil 9 Requiem.

En réalité, impossible de trancher pour l’instant. Le leak peut être crédible… ou totalement faux. Et plus les heures passent, plus les discussions s’enflamment sur les réseaux. Une chose est sûre : l’attente touche à sa fin. Les Game Awards devraient enfin clarifier la situation. Capcom pourrait profiter de l’événement pour dévoiler un nouveau trailer, confirmer ou non la présence de Rosemary, et surtout révéler l’identité du fameux second personnage jouable. En attendant, les fans oscillent entre impatience, espoir et scepticisme. Leon Kennedy reste le choix du cœur, mais l’idée de revoir Rose intrigue beaucoup. Quoi qu’il arrive, Resident Evil Requiem semble parti pour alimenter les discussions jusqu’à sa révélation officielle.

Source : GameStop