Peu après l'annonce de l'ouverture des précommandes de Resident Evil 9 Requiem, un leak semble confirmer ce que les fans attendent pour cette suite de la saga.

En préparation de la sortie de Resident Evil 9 Requiem le 27 février 2026, Capcom a récemment publié une vidéo « Road to Requiem » annonçant notamment l'ouverture des précommandes du jeu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, en présenter les différentes éditions, ainsi qu'une manette Switch 2 Pro, un amiibo ou encore du contenu exclusif pour Fortnite en achetant le jeu sur l'Epic Games Store. Peu après la publication de cette vidéo, un leak provenant directement du PlayStation Store aurait confirmé la présence un élément majeur que les fans attendent. Attention toutefois, nous risquons de SPOILER une potentielle surprise. N'allez donc pas plus loin si vous voulez découvrir cela par vous-même en temps voulu.

Un nouveau leak de confirmation pour Resident Evil 9 Requiem ?

Alors que Capcom a détaillé le contenu des différentes éditions de Resident Evil 9 Requiem, dont une apparence exclusive pour Grace en cas de précommande du jeu, le PlayStation Store en aurait accidentellement dit plus que nécessaire. C'est en tout cas ce que l'on découvre par l'entremise de Dusk Golem, leaker réputé concernant tout ce qui touche à la franchise Resident Evil.

Celui-ci a en effet partagé via X.com une capture d'écran de la version portugaise de la page officielle de précommande du PlayStation Store pour Resident Evil 9 Requiem. Avant une correction d'urgence, celle-ci aurait en effet listé un élément de l'édition Deluxe totalement absent de la communication de Capcom, probablement pour de bonnes raisons. En plus du contenu exclusif de l'Édition Deluxe annoncé par le studio japonais, le PlayStation Store mentionne en effet une apparence pour un certain Leon, et plus précisément sa tenue d'Agent Spécial de la DSO, soit celle qu'il porte dans le plutôt mal-aimé Resident Evil 6.

On s'en doutait déjà grandement, mais ce leak du PlayStation Store confirmerait donc bien la présence de Leon Scott Kennedy, personnage emblématique de la licence jouable dans RE 2, le légendaire RE 4 et le grandement boudé RE 6, dans Resident Evil 9 Requiem, qui plus est très probablement en tant que personnage jouable, en complément de Grace Ashcroft. À noter toutefois qu'il peut également s'agir d'une page modifiée par un fan facétieux. Il convient donc de prendre ce leak avec de prudentes pincettes en attendant une confirmation officielle de Capcom, même si le doute semble à ce stade peu permis.

Source : Dusk Golem sur X.com