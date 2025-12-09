C'est l'une des plus grosses sorties à venir début 2026, Resident Evil 9 Requiem fait couler énormément d'encre depuis son officialisation et les leaks pleuvent. Entre rumeurs et fuites réelles d'informations, difficile de faire la part des choses tant que ce n'est pas officialisé. A quelques jours des Games Awards 2025 où il a été confirmé, RE9 Requiem est une nouvelle fois victime d'un leak important, et cette fois difficile de faire comme si rien n'était puisque ça provient de PlayStation.

ATTENTION AUX SPOILERS !!!

Une grosse surprise de Resident Evil 9 Requiem a déjà leaké

Repéré par quelques chanceux, et partagé par l'insider réputé Dusk Golem, une vignette de RE9 Requiem a leaké l'une des grosses annonces attendues : la présence de Leon S. Kennedy. Oui, c'est certainement un secret de polichinelle à ce stade dans la mesure où les rumeurs, notamment par le biais de Dusk Golem, affirment que Leon serait bien de la partie et qu'il serait même jouable. C'est une image de Resident Evil 9 Requiem précommandé sur le PS Store qui a vendu la mèche en avance. L'artwork montre très clairement le visage de Leon S. Kennedy, ici évidemment plus âgé.



Le leak en question de RE9 Requiem

Pour rappel, Leon devrait donc être un personnage jouable et devrait représenter la partie action du jeu, là où Grace serait là pour nous faire flipper. D'autres personnages clés pourraient même être présents en témoigne le dernier leak en date que l'on doit cette fois à GameStop. On nous avait prévenus, Resident Evil 9 Requiem cache bien son jeu et n'a clairement pas tout dévoilé. Malheureusement, à ce rythme-là, il n'y aura plus vraiment de secret à dévoiler. On espère toutefois que les prochains Game Awards 2025 nous en réservent une ou deux sous le coude.