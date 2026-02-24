Tandis que les leaks concernant Resident Evil 9 Requiem se multiplient à quelques jours de sa sortie, Hideki Kamiya partage sa frustration et il ne mâche vraiment pas ses mots.

C’est la dernière ligne droite pour les fans de Resident Evil. Oui, après de nombreux mois d’attente et d’impatience, c’est cette semaine qu’arrivera enfin Resident Evil 9 Requiem, le prochain chapitre extrêmement attendu de la saga. Mais ce qui devait être une véritable célébration a finalement tourné au cauchemar tandis que les spoilers vis-à-vis du jeu ont commencé à affluer en masse sur les réseaux sociaux. Et l’un des créateurs de la franchise, Hideki Kamiya, ne mâche vraiment pas ses mots envers les responsables.

L’un des créateurs de Resident Evil réagit avec virulence aux leaks

Dans un tweet publié il y a quelques jours, le réalisateur de Resident Evil 2 a en effet réagi avec virulence à la prolifération de leaks, dont l’objectif n’a pour autre vocation que de gâcher le plaisir des joueurs quelques jours seulement avant la sortie de Resident Evil 9 Requiem. « Pour satisfaire ton égoïsme personnel, tu piétines les sentiments des utilisateurs qui attendent le jeu avec impatience, ainsi que ceux des créateurs qui ont mis toute leur énergie dans sa production » déplore-t-il notamment sur X.

« C’est un acte méprisable qui détruit le bonheur de tout le monde, et vous méritez la mort dix mille fois… » ajoute alors Kamiya à la grande surprise des internautes. « Soyez maudits, et j’espère que vous ne pourrez plus jamais jouer à des jeux vidéo ». Des mots sans doute quelque peu extrêmes, donc, même si l'on peut aisément comprendre la frustration du créateur. D’autant plus quand on sait qu’il a lui-même été confronté à ce problème avec Resident Evil 2 en 1998, dont « le dénouement avait été dévoilé dans un magazine photo hebdomadaire ».

À quelques jours seulement de la sortie de Resident Evil 9 Requiem, on ne saurait ainsi que trop vous inviter à la plus grande prudence, en évitant autant que possible les réseaux sociaux et les publications en lien avec la franchise. Il serait en effet plus que regrettable de voir votre expérience être gâchée si près du but. Pour rappel, Resident Evil 9 Requiem arrivera le 27 février prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Pour patienter jusque-là, retrouvez notre top des jeux principaux de la franchise, classés du pire au meilleur par nos soins.

Source : Hideki Kamiya