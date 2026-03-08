Voilà maintenant un peu plus d’une semaine que Resident Evil 9 Requiem est disponible, et une chose est sûre : c’est un nouveau carton pour Capcom. Avec 5 millions de ventes annoncées en l’espace de cinq jours seulement, ce nouvel opus signe en effet d’ores et déjà un démarrage record pour la franchise, qui témoigne une nouvelle fois de son impact auprès des joueurs. Y compris sur Nintendo Switch 2, où un Generation Pack particulièrement attrayant est d’ailleurs proposé pour l’occasion. Mais attention, car cela ne va pas durer.

Cette offre Nintendo Switch 2 avec Resident Evil 9 Requiem n'est qu'éphémère

Oui, certaines offres sont parfois trop belles pour rester, et Capcom nous le prouve avec ce généreux pack incluant non pas un, ni deux, mais bien trois jeux pour la somme de 99.99€. Et si cela peut paraître beaucoup au demeurant, notez que le Generation Pack comprend Resident Evil 9 Requiem, tout juste sorti, aux côtés de ses deux prédécesseurs numérotés, à savoir Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village, eux aussi fraîchement débarqués sur Nintendo Switch 2. De quoi raccrocher les wagons comme il se doit, donc, et à moindre coût.

Car si vous regardez bien, acheter chacun de ces jeux séparément vous reviendra irrémédiablement beaucoup plus cher. Resident Evil 9 Requiem coûtant à lui seul 79.99€, tandis que les versions Gold de Resident Evil 7 Biozahard et Village sont quant à elles respectivement vendues aux tarifs de 39.99€ et 49.99€. Soit un total de 70€ de plus que le Generation Pack. Pas étonnant, donc, que Capcom ait décidé de faire de ce dernier une offre limitée dans le temps, qui sera bientôt vouée à disparaître.

C’est en tout cas que nous apprend la page Nintendo eShop américaine de ce dernier, où un message stipule que ce bundle sera officiellement retiré de la vente le 31 mars 2026 à 23h59 (heure locale). Nul doute, donc, qu’il en sera de même par chez nous, même si aucun message n’apparaît pour l’heure à ce sujet sur la page française du Generation Pack. Ainsi, si l’occasion de découvrir Resident Evil 9 Requiem sur Nintendo Switch 2 aux côtés des excellents Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village vous tente, ne réfléchissez pas trop longtemps.

Source : Nintendo eShop