Maintenant que la présence de Leon a été officialisée aux côtés de celle de Grace pour Resident Evil 9 Requiem, les créateurs du jeu reviennent sur la façon dont cela impactera l’expérience.

Faisant partie des secrets les moins bien gardés du jeu vidéo ces derniers mois, la présence de Leon S. Kennedy au sein de Resident Evil 9 Requiem a finalement été officialisée par Capcom à l’occasion des Game Awards 2025. Pour le plus grand bonheur des fans de la franchise, le héros de Resident Evil 2 et Resident Evil 4 a en effet eu droit à une belle mise en avant dans le dernier trailer, qui nous a notamment dévoilé un homme plus âgé, mais toujours aussi efficace sur le terrain. Et à en croire le directeur du jeu, cette dualité sera plus que jamais au cœur de l’aventure.

Resident Evil 9 Requiem sera une expérience tout en dualité

À l’occasion d’une interview menée par nos confrères de chez Automaton, Akifumi Nakanishi est en effet revenu sur la façon dont Resident Evil 9 Requiem reposera sur une double structure avec, d’un côté, la partie horreur représentée par Grace Ashcroft, et de l’autre, la partie action représentée par Leon. « Je l’ai déjà dit auparavant, mais Leon n’est pas vraiment fait pour l’horreur. Comme les passages silencieux où l’on se recroqueville devant les monstres ne lui correspondent pas, ses chapitres sont plus riches en adrénaline et axés sur l’action » explique-t-il.

« Les sections de Grace, de leur côté, sont les plus terrifiantes. Nous mettons vraiment l'accent sur la différence dans leurs expériences cette fois. C’est presque comme si nous avions deux jeux avec des types de tension complètement différents qui étaient mélangés » conclut alors le réalisateur de Resident Evil 9 Requiem. Il en profite d’ailleurs pour préciser qu’à l’instar de Resident Evil Revelations, les joueurs peuvent ainsi s’attendre à une aventure équitablement découpée entre Grace et Leon, qui sont tous deux les stars de ce nouvel opus.

Au début, nous craignions que les joueurs ne puissent pas suivre le rythme, mais maintenant nous pensons que ce contraste donne au jeu un rythme unique. C’est comme plonger dans un bain froid après avoir passé du temps dans un sauna chaud (rires). Il était important de bien combiner les segments lents et rapides, et Grace et Leon se sont avérés être la meilleure combinaison pour cela. Leon dispose également de nombreuses nouvelles actions, qui vous procurent un fort sentiment de libération par rapport aux sections de Grace.

Un seul jeu, deux inspirations différentes

Car comme nous avons en effet pu le constater dans le trailer des Game Awards, Leon aura notamment la possibilité de mettre à profit de nouvelles compétences qui traduiront le temps qui a passé depuis les événements de Resident Evil 6. « Il est plus âgé et plus expérimenté maintenant » confie le créateur de Resident Evil 9 Requiem. « L’un des thèmes principaux du développement pour nous était : ‘À quoi ressemblera Leon en 2026 ?’. […] Dans quel état d’esprit se trouve-t-il aujourd’hui ? Que peut-il faire avec ses compétences de combat aguerries ? ».

« C’est avec ces concepts à l’esprit que nous avons ajouté de nouveaux éléments à la base inspirée par Resident Evil 4 », conclut alors Nakanishi à ce sujet. Car comme le précise aussi ce dernier : « Le gameplay de Grace est basé sur Resident Evil 2, tandis que le gameplay de Leon comprend des arts martiaux et des mouvements de mêlée basés sur Resident Evil 4 ». Voilà qui promet donc une aventure riche en rebondissements pour Resident Evil 9 Requiem qui, pour rappel, est attendu pour le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Automaton