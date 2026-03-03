Disponible depuis le 27 février dernier, Resident Evil 9 Requiem est à n’en pas douter un franc succès. Récompensé d’un très beau 88 sur Metacritic par la presse, il s’impose en effet comme l’épisode original le mieux noté de la franchise depuis Resident Evil 4, tout en s’inscrivant dans la continuité d’une série de notes extrêmement solide de la part de Capcom depuis la sortie de Resident Evil 7: Biohazard il y a bientôt dix ans. Et il s’avère que ce nouvel opus est également très apprécié des joueurs, qui l’ont aidé à battre un record précédemment établi par Clair Obscur Expedition 33.

Resident Evil 9 Requiem bat déjà des records

En effet, il y a quelques semaines encore, le RPG de Sandfall Interactive affichait une très belle note utilisateurs de 9.5/10 pour plus de 23 000 avis sur Metacritic, qui lui permettaient ainsi de prendre la première place des jeux les mieux notés par les utilisateurs de l'agrégateur. Depuis, de nombreux avis supplémentaires ont toutefois été postés, faisant légèrement tomber la note de Clair Obscur Expedition 33 à 9.4/10. De quoi laisser l’opportunité à Resident Evil 9 Requiem de prendre le dessus, le jeu affichant actuellement un score de 9.5/10 pour plus de 5 400 avis.

Une belle prouesse pour le titre de Capcom, donc, qui semble d’ores et déjà mettre tout le monde d’accord quelques jours seulement après sa sortie. À titre de comparaison, les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 4, pourtant mieux notés par les médias, culminent de leur côté à 8.8/10 et 8.9/10 du côté des utilisateurs, tandis que cette note tombe à 8.2/10 pour Resident Evil 7: Biohazard, et 8.4/10 pour Resident Evil Village. Quant au remake de Resident Evil 3, il reste définitivement le vilain petit canard avec 6.7/10 de la part des joueurs sur Metacritic.

Pour ce qui est du reste du classement des jeux les mieux notés de Metacritic, en revanche, les choses ne changent guère malgré l’arrivée de Resident Evil 9 Requiem en première place. Outre la présence de Clair Obscur Expedition 33 en deuxième position, on retrouve ainsi toujours des jeux tels que Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, The Witcher 3: Wild Hunt ou encore Silent Hill 2 dans le top 10 avec une note de 9.3/10. Aux côtés, d’ailleurs, de la présence inattendue de Disney Cory in the House, qui se maintient lui aussi à cette même note.





Un classement susceptible d’évoluer

Bien sûr, inutile de préciser que ce classement est toutefois loin d’être figé dans le marbre. Resident Evil 9 Requiem venant tout juste de sortir, nul doute que beaucoup de joueurs sont encore en train de le découvrir, et que des avis plus divergents seront potentiellement amenés à être publiés sur Metacritic dans les jours ou les semaines à venir. Auquel cas, Clair Obscur Expedition 33 pourrait peut-être parvenir à reprendre le dessus sur Resident Evil 9 Requiem, même si cela n’enlèverait alors rien au succès du dernier titre de Capcom.

