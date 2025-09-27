En attendant la sortie de Resident Evil 9 Requiem sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, cette dernière version fait l'objet d'un premier comparatif pour voir ce qu'elle a dans le ventre.

Le particulièrement attendu Resident Evil 9 Requiem arrive pour rappel le 27 février 2026, sur tout un tas de plateformes. À l'occasion du dernier Nintendo Direct en date, nous avons en effet appris qu'il sortirait le même jour sur Nintendo Switch 2 que sur PC, PS5 et Xbox Series. Un fait assez rare pour être souligné s'agissant de jeux à très gros budget. Le moteur maison RE Engine peut-il faire autant de merveilles sur la nouvelle console hybride de Big N que sur les autres plateformes ? Voici un premier comparatif du jeu sur PS5 et Switch 2 pour se faire une idée sur la question.

Resident Evil 9 sonne-t-il le Requiem ou la Renaissance de la Nintendo Switch 2 ?

Dans de nombreux cas, les jeux issus de studios majeurs ont tendance à sortir avec un peu de retard sur Nintendo Switch 2. Tel devait notamment être le cas pour Borderlands 4, pour qu'il soit finalement repoussé « jusqu'à nouvel ordre » sur la console hybride. La faute visiblement à des difficultés pour optimiser le titre sur celle-ci. Capcom a donc créé la surprise la semaine dernière en annonçant que Resident Evil 9 Requiem aura une seule et même date de sortie pour tout le monde.

Cela laisse donc entendre que le studio a réussi à bien optimiser son moteur RE Engine pour que la Nintendo Switch 2 soit en mesure de supporter l'aventure horrifique qui nous attend sur Resident Evil 9 Requiem. Qu'en est-il en réalité ? La chaîne YouTube ElAnalistaDeBits nous propose un premier aperçu de la chose en comparant les dernières bandes annonces du jeu montrées sur PS5 et Switch 2.

On a donc droit à plusieurs séquences avec d'un côté Resident Evil 9 Requiem dans sa version PS5, et de l'autre sur Switch 2. Fatalement, on constate qu'il a fallu faire des concessions sur la console hybride de Nintendo. Celle-ci affiche en effet le jeu dans une résolution nettement inférieure, proposant donc un rendu globalement flou, et des textures largement moins détaillées que sur la version PS5. Ceci étant dit, le titre semble tourner avec fluidité, et une résolution plus basse ne devrait pas choquer outre mesure en jouant en mode nomade. Reste cependant à voir comment s'en sort la bête sur Resident Evil 9 Requiem en dockée, avec en principe plus de puissance à sa disposition, ainsi que sur l'ensemble de ce retour horrifique à Raccoon City. Verdict sur ce point à partir du 27 février 2026.

Source : YouTube