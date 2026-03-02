Enfin sorti ce 27 février 2026 sur toutes les plateformes en vogue, Resident Evil 9 Requiem a connu un lancement record et se place à nouveau comme un gros carton pour Capcom.

De nombreux signes en amont tendaient à indiquer que Resident Evil 9 Requiem allait connaître un joli lancement, compte tenu de l'engouement autour de ce nouvel épisode de la légendaire franchise horrifique de Capcom. D'après les premiers chiffres disponibles même pas une semaine après sa sortie , il semblerait que la chose se confirme, et dépasse même le pronostics les plus enthousiastes.

La part du Leon pour le lancement en Grace de Resident Evil 9 Requiem

Après un RE8 Village qui n'avait pas totalement convaincu, il semblerait que Capcom ait magistralement corrigé le tir avec Resident Evil 9 Requiem, qui se place comme une sorte de synthèse complète de la mythique franchise. D'un côté, les passages avec la jeune Grace font la part belle à l'horreur des premiers jeux et RE7. De l'autre, les moments en compagnie de Leon se présentent comme le pinacle du gameplay action des précédents épisodes, dont le légendaire RE4.

Et force est de constater que la savante alchimie de ces deux facettes de la saga dans Resident Evil 9 Requiem a su conquérir son public, si l'on en croit en tout cas les données actuellement disponibles, mais uniquement sur Steam. On y apprend en effet que le jeu a enregistré un pic de joueurs connectés simultanément de 344 214, soit plus que les pics de Village (106 631) et RE4 Remake (168 191) cumulés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il y a encore plus de 130 000 joueurs connectés sur le jeu. Sur la page Steam du jeu, on constate également qu'il affiche fièrement une moyenne d'évaluations « extrêmement positives » avec 94% d'avis positifs sur un total de plus de 58 000 évaluations.

Sur la plateforme de Valve, Resident Evil 9 Requiem est donc un carton plein. Reste maintenant à voir comment il s'en sort sur les autres plateformes disponibles, à savoir PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Gageons toutefois que le succès doit également y être au rendez-vous. Capcom tient donc là encore un nouveau best-seller, après le raz-de-marée qu'a été Monster Hunter Wilds à sa sortie le 28 février 2025, et qui compte pour rappel sur Steam un pic gargantuesque d'1 384 608 joueurs connectés simultanément à sa première semaine de lancement.

Crédit : SteamDB

Sources : Steam ; SteamDB