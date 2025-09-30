Depuis l’annonce du jeu, Capcom ne s’en est jamais caché : Resident Evil 9 Requiem semble plus que jamais destiné à marquer un nouveau départ dans la franchise, tout en clôturant au passage des histoires du passé. En effet, après avoir mis un terme à l’arc de la famille Winters dans Resident Evil Village, le studio semble aujourd’hui vouloir faire de même avec l’arc Raccoon City, qui fera un retour inattendu dans le prochain opus. Un prochain opus qui pourrait alors possiblement mettre fin à une tradition de longue date pour la saga horrifique.

Resident Evil 9 Requiem, le dernier épisode numéroté ?

Et pour cause, à l’occasion d’un panel dédié à Resident Evil 9 Requiem organisé lors du Tokyo Game Show 2025, le studio a largement sous-entendu que ce futur opus pourrait être le dernier à bénéficier d’une numérotation. Pourquoi ? Parce que Capcom estime que cela tend désormais à devenir trop intimidant pour les nouveaux venus, qui craignent de devoir rattraper tous les épisodes précédents. C’est d’ailleurs pour cette raison que depuis la sortie de Resident Evil 7, l’éditeur cherche à camoufler la numérotation directement dans le sous-titre du jeu.

Mais cette solution, extrêmement maligne au demeurant, peut également s’avérer être un vrai casse-tête pour les développeurs. Car cela les force à réfléchir d’autant plus au nom du jeu, qui doit à la fois réussir à refléter de façon pertinente le thème abordé par celui-ci, tout en étant susceptible d’accueillir le numéro adéquat. Une entreprise qui fut loin d’être évidente dans le cas de Resident Evil 9 Requiem, ce qui explique d'ailleurs pourquoi le chiffre « 9 » apparaît directement, là où les numéros des deux derniers opus étaient quant à eux écrits en chiffres romains.

Ainsi, en abandonnant définitivement la numérotation, Capcom pourrait finalement être en mesure de faire d’une pierre deux coups. D’abord en évitant des casse-têtes inutiles aux équipes marketing, mais aussi en évitant d’intimider les joueurs, en sachant que tous les Resident Evil ont de toute façon pour vocation de faire office de point d’entrée. Et Resident Evil 9 Requiem ne dérogera pas à la règle. Car s’il contiendra assurément de nombreux éléments destinés aux fans, cela n’empêchera en aucun cas les néophytes de s’y retrouver, et surtout d'apprécier l’expérience.

Source : AestheticGamer