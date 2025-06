Resident Evil 9 Requiem a été l'une des plus belles surprises du Summer Game Fest 2025, et restera un des temps forts de l'année 2025 pour les fans de la licence et de survival horror en général. Pourtant, on ne sait encore rien du jeu, au-delà de ce que Capcom a bien voulu dire. Selon l'éditeur, ce sera une « intense expérience qui vous glacera le sang » et qui débutera une « nouvelle ère de survival horror ». Rien que ça ! Ce qui est sûr, c'est ce que cet opus sera bien différent des autres ne serait-ce que pour la possibilité de passer d'une vue à la troisième personne à la vue subjective à la volée.

Déjà une grosse attente autour de Resident Evil 9 Requiem

Pour Koshi Nakanishi, directeur de Resident Evil 7, Resident Evil 9 Requiem pourrait devenir l'épisode préféré des fans, vis-à-vis de certains opus sur lesquels il a travaillé comme RE7 ou RE Revelations. « Comparé à Resident Evil 7 et Revelations, je pense que ce titre est celui qui rendra les fans les plus heureux ». S'il y a des débats sur l'apparence de Grace Ashcroft, le personnage qu'on incarne, l'engouement est bel et bien là, et ça a été confirmé par les premiers retours de la presse - dont le notre.

Mais Resident Evil 9 Requiem est déjà un carton avant sa sortie et pourrait bien exploser d'autres jeux de la saga culte si l'on se fie à des données officielles Steam. Le compte X de la licence a en effet révélé que plus d'1 million de joueuses et joueurs avaient mis le jeu dans leur liste de souhaits Steam. Certes, ce n'est qu'un premier indicateur, mais cela montre l'énorme attente autour de ce prochain jeu. Mais maintenant, le plus dur reste à faire et aller chercher les titres les plus vendus ne sera pas si facile. Voici par exemple le trio de tête avec des chiffres mis à jour en mars 2025 :

Resident Evil 2 Remake : 15,4 millions

Resident Evil 7 : 14,7 millions

Resident Evil Village : 11,3 millions

Si vous attendez avec impatience Resident Evil 9 Requiem, on rappelle que ce sera l'un des gros focus du Capcom Spotlight de juin 2025 qui se tiendra le 26 juin prochain à partir de 23h59 (heure française). Avec de la chance, l'éditeur diffusera la présentation privée du Summer Game Fest 2025, ou moins des extraits pour qu'on puisse mieux juger de la promesse de ce futur volet.

Source : RE Games.