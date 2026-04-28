Annoncé pour le mois de mai, le prochain DLC gratuit de Resident Evil 9 Requiem refait parler de lui et devrait visiblement beaucoup plaire aux fans selon le créateur du jeu.

Sept millions. C’est le nombre d’exemplaires vendus par Resident Evil 9 Requiem, qui s’impose d’ores et déjà comme l’un des épisodes de la franchise s’écoulant le plus rapidement depuis sa sortie le 27 février dernier. Mais au vu du succès rencontré par Capcom ces dernières années, on ne peut pas dire que cela surprenne beaucoup, d’autant plus que les critiques du jeu parlent pour elles-mêmes. Et cela tombe bien, parce que Resident Evil 9 Requiem n’a pas encore dit son dernier mot, et son créateur assure que les fans devraient être surpris.

Le DLC gratuit de Resident Evil 9 Requiem devrait surprendre les fans

En effet, peu après la sortie du jeu, Koshi Nakanishi prenait officiellement la parole pour confirmer l’arrivée de contenus supplémentaires pour ce dernier, à l’instar notamment d’un DLC narratif supposé explorer « plus en profondeur le monde de Resident Evil 9 Requiem ». Mais avant cela, d’autres contenus gratuits sont toutefois attendus, parmi lesquels un mystérieux mini-jeu dont la sortie est annoncée pour mai. Un mini-jeu qui, selon le réalisateur, devrait tellement plaire aux fans qu’ils en lâcheront un « wow » de surprise.

« Pour ceux qui ont terminé la campagne et qui se disent ‘Je n’ai pas encore assez semé le chaos’, je pense que vous allez adorer et vous dire ‘Wow !’. Alors affûtez votre tomahawk et patientez » a-t-il notamment déclaré dans les colonnes du média japonais Denfaminico Gamer. Vous avez dit « mode Mercenaires » ? En tout cas, il semblerait plus que jamais que l'on en prenne le chemin. Surtout si l’on se fie à de récents leaks, qui ont également pointé dans cette direction avec la découverte de nouveaux éléments audio dans les fichiers de Resident Evil 9 Requiem.

Bien sûr, gardons tout de même un peu de recul vis-à-vis de cette théorie pour le moment. Après tout, on sait à quel point Capcom aime surprendre ses fans, et nous ne sommes donc pas à l’abri d’une surprise autrement plus inattendue. Une surprise qui, d’ailleurs, pourrait arriver plus vite qu’on ne l’imagine, puisque selon Masato Kumazawa, producteur du jeu, l’équipe espère le terminer « pendant la Golden Week », ce qui « serait JUSTE ce qu’il [nous] faut pour pouvoir y jouer ». La fameuse Golden Week étant… cette semaine.

Une sortie plus imminente qu’on ne le pense ?

Se pourrait-il, donc, que ce fameux mini-jeu soit déployé dès la semaine prochaine ? On l’ignore. Mais en tout cas, une chose est sûre : Capcom semble désormais en voir le bout, ce qui pourrait signifier que nous aurons très prochainement des nouvelles de Resident Evil 9 Requiem. D’ici là, notez que ce nouveau mode de jeu sera jouable en solo, et qu’il nécessitera d’avoir terminé la campagne pour pouvoir être débloqué. Si ce n’est pas encore fait, il vous reste donc encore une poignée de jours pour aller au bout des aventures de Grace et Leon.

Source : Denfaminico Gamer (via X)