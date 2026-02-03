À quelques jours de sa sortie, Resident Evil 9 Requiem vient nous mettre une énorme claque. Capcom a partagé une nouvelle bande-annonce pas comme les autres qui nous fait découvrir le jeu comme on ne l’a encore jamais vu. Une vidéo percutante, touchante et surtout intéressante puisqu’elle en dit aussi long sur la direction prise par le jeu.

Resident Evil 9 Requiem surprend tout le monde avant sa sortie

Vous vous souvenez du trailer marquant de Dead Island en 2011 ? Si non, vous devez vous faire une piqûre de rappel immédiatement en suivant ce lien. À l’époque, le trailer avait fait beaucoup de bruit grâce à sa réalisation, mais aussi à sa manière d’humaniser des créatures que l’on massacre sans vergogne dans les jeux du genre. C’est la direction que compte prendre Resident Evil 9 Requiem justement, et la bande-annonce live action tout juste mise en ligne témoigne de cette nouvelle direction de manière surprenante et percutante.

Une nouvelle direction qui va vous glacer le sang

Capcom l’a fait remarquer, nos camarades de chez Gameblog ont également pu le constater par eux-mêmes, les zombies ne seront plus de simples cadavres ambulants. Ils seront comme prisonniers de leur corps et du virus. Comme le montre cette bande-annonce, ils ont une histoire, des souvenirs, des restes de leur vie passée. Difficile de savoir si ce sera réellement traité en profondeur, comme un inversement de la mutation liée au virus par exemple, ou quoi que ce soit d’autre. Toujours est-il que Resident Evil 9 Requiem devrait changer notre perception de ces monstres que l’on massacre sans remords depuis des décennies dans la licence. Une nouvelle facette glaçante qu’il nous tarde de découvrir en profondeur, mais pour ça il va falloir patienter jusqu’à la sortie définitive, calée au 27 février 2026 sur consoles et PC.