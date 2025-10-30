En attendant la sortie de Resident Evil 9 Requiem le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series mais également Nintendo Switch 2, Capcom a tout récemment publié une vidéo d'une dizaine de minutes baptisée « Road to Requiem ». Comme son nom l'indique, celle-ci pave la route du lancement du nouveau titre de sa légendaire franchise horrifique, avec dans le lot plusieurs annonces surprises dépassant le cadre de l'histoire de Grace Ashcroft. Voyons cela de plus près, lampe torche à la main.

Resident Evil 9 Requiem prépare le terrain jusqu'à sa sortie et au-delà

Quatre ans après Village, il est bientôt de retrouver un nouvel épisode canonique de la saga horrifique dans quatre petits mois, en la personne de Grace Ashcroft, protagoniste principal de Resident Evil 9 Requiem. Capcom a ainsi notamment annoncé l'ouverture des précommandes pour l'ensemble des plateformes, en plusieurs éditions :

Standard à 79,99 euros : contient le jeu de base (ou une carte-clé sur Switch 2 et le costume de précommande « Apocalypse » pour Grace ;

: contient le jeu de base (ou une carte-clé sur Switch 2 et le costume de précommande « Apocalypse » pour Grace ; Deluxe à 89,99 euros , qui comprend en plus des éléments de l'édition Standard cinq costumes additionnels, deux filtres visuels, quatre apparences d'armes, deux charmes, le pack audio « Raccoon City Classic », les fichiers « Lettres de 1998 » ;

, qui comprend en plus des éléments de l'édition Standard cinq costumes additionnels, deux filtres visuels, quatre apparences d'armes, deux charmes, le pack audio « Raccoon City Classic », les fichiers « Lettres de 1998 » ; Steelbook : comprend le contenu de l'édition Deluxe de Resident Evil 9 Requiem, ainsi qu'un Steelbook et une carte lenticulaire en édition limitée.

Le Requiem des grosses annonces surprises inattendues

Capcom a également annoncé plusieurs autres énormes surprises relatives à ce neuvième épisode, et pour la franchise en général. La Nintendo Switch 2 accueillera notamment un pack « Génération » à 99,99 euros comprenant Resident Evil 7, Village et Resident Evil 9 Requiem. La Nintendo Switch 2 a encore droit à une attention toute particulière, puisqu'une manette Switch 2 Pro aux couleurs de Requiem a également fait l'objet d'une annonce dans la vidéo ci-dessous. De même, Grace Ashcroft sera le tout premier personnage de la saga Resident Evil à avoir droit à son propre amiibo, dans le courant de l'été 2026.

Ultime surprise de la vidéo ci-dessous en lien avec Resident Evil 9 Requiem, à l'attention cette fois des joueuses et joueurs désireux de l'acheter sur PC via l'Epic Games Store : cela s'accompagnera d'objets exclusifs dans Fortnite, dont la tenue de Grace, lorsque le jeu sortira ce 27 février 2026. De plus amples informations doivent arriver sur ce point à une date ultérieure.

Source : Capcom