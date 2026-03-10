Avec plus de cinq millions de copies vendues en l’espace de cinq jours seulement, Resident Evil 9 Requiem est à n’en pas douter un véritable succès pour Capcom. Salué par la critique comme par les joueurs, ce nouveau chapitre de la franchise perpétue ainsi une course presque parfaite de la part de l’éditeur japonais, qui enchaîne les réussites depuis près d’une décennie maintenant. Et si jamais le jeu vous a laissé un goût de trop peu, nous avons une bonne nouvelle pour vous : du contenu supplémentaire est en approche.

Un DLC officialisé pour Resident Evil 9 Requiem

En effet, dans une vidéo tout juste publiée sur les réseaux sociaux, Koshi Nakanishi, directeur de Resident Evil 9 Requiem, a pris la parole afin de remercier les joueurs pour l’« accueil chaleureux » qu’ils ont réservé au jeu depuis sa sortie le 27 février dernier. « Au nom de l’équipe de développement, je tiens à vous exprimer notre sincère gratitude. Merci beaucoup » déclare-t-il notamment, avant de confirmer que le travail continue pour Capcom. Cela comprend alors de nouveaux patchs destinés à améliorer les performances du jeu, mais pas que.

« Nous prévoyons également d’ajouter de nouveaux contenus » affirme Nakanishi pour le plus grand bonheur de tous. À l’instar de ses prédécesseurs, Resident Evil 9 Requiem aura donc droit à un suivi post-lancement relativement soutenu, qui se traduira entre autres par l’arrivée du très demandé Mode Photo, mais également par l’ajout d’un mini-jeu supplémentaire dès le mois de mai. Lequel ? Le créateur garde le mystère pour le moment. Mais on peut probablement s’attendre à quelque chose de similaire à Resident Evil Village et son mode Mercenaires.

Le plus important, toutefois, reste naturellement l’officialisation d’un DLC pour le jeu, que Capcom confirme être en ce moment même en développement. « Dans cette histoire, nous explorerons plus en profondeur le monde de Resident Evil 9 Requiem » déclare alors Nakanishi, avant d’insister sur le fait que « cela prendra un peu de temps ». Patience, donc, avant de pouvoir découvrir ce que nous réserve l’avenir de ce neuvième opus numéroté, qui est encore loin de nous avoir dévoilé tous ses secrets. Et on ne va pas s'en plaindre !

Source : Capcom