Le prochain Resident Evil 9 serait encore victime d'un leak, et visiblement, Capcom voudrait frapper très fort avec ce nouveau jeu en surprenant les fans.

Un nouveau film Resident Evil est bien dans les cartons. Si l'annonce est inquiétante au vu du passif de la licence horrifique au cinéma, et même sur le petit écran avec l'échec de la série Netflix, il y a tout de même une raison d'attendre le projet. En effet, ni Paul W. S. Anderson ni sa femme Milla Jovovich ne sont impliqués. À la place, Zach Cregger derrière l'excellente surprise Barbarian sera aux commandes. On nous promet un retour aux sources avec un long-métrage qui serait plus proche des débuts de la série.

Resident Evil 9 prêt à casser les codes ?

Tandis que Sony Pictures planche sur ce prochain film RE, Capcom est quant à lui toujours sur Resident Evil 9 qui n'a pas encore été véritablement annoncé. On sait simplement qu'un nouveau jeu est en développement avec le réalisateur de Resident Evil 7 à la barre. Et d'après l'internaute Dusk Golem, le projet ne manquerait clairement pas d'ambition. « RE9 est un jeu très ambitieux. Il prend plus de temps simplement parce que c'est un jeu énorme » a-t-il déclaré il y a quelques semaines de cela.

Resident Evil 9 pourrait même tout changer pour la saga culte avec des changements radicaux. « Je pense que les gens réaliseront lorsque RE9 sera révélé que la raison pour laquelle ce jeu prend autant de temps est qu'il s'agit d'une grande réinvention de la série du même niveau que RE4 et RE7. Il ne se jouera pas comme RE7/RE8 ou les remakes, il tente de nouvelles choses et est très ambitieux. Il est presque certain qu'il sera révélé cette année » a ajouté Dusk Golem il y a quelques heures. Un message à prendre avec de grosses pincettes, l'internaute étant loin d'être toujours fiable.

Néanmoins, ce potentiel leak sur Resident Evil 9 est très intrigant vis-à-vis de la comparaison qui est faite avec RE4 et RE7, qui ont tout deux apporté des changements massifs. RE7 a par exemple abandonné la vue à la troisième personne et était compatible avec la réalité virtuelle. Pour l'instant, il est donc difficile d'imaginer ce que Capcom pourrait faire de plus disruptif, bien que de précédentes rumeurs ont fait état d'une bascule vers un monde ouvert total.

Source : AestheticGamer1.