Resident Evil 9 est bien une réalité et promet déjà de plaire aux joueurs. Pourtant, le titre aurait pu être très différent... et inquiétant pour tous les fans de la saga horrifique.

Dans les sagas au long cours, chaque nouvel opus est attendu avec impatience. De fait, à peine un jeu est-il sorti et digéré que le futur est déjà discuté. Resident Evil n'a pas évidemment dérogé à la règle. Après le huitième volet, le neuvième faisait déjà l'objet de bien des attentes. Maintenant qu'il a été officialisé à l'occasion du grand week-end du Summer Game Fest, les détails sur ce qu'il nous réserve commence à se préciser, mais aussi ce qu'il aurait pu être. Visiblement, on a échappé au pire !

Resident Evil 9 aurait pu être bien différent

Capcom revient en force ! L'éditeur japonais prépare l'armada pour les mois à venir. Parmi ses titres les plus attendus, on ne peut pas passer à côté de Resident Evil 9, qui a fait forte impression en conclusion de la conférence d'ouverture SGF 2025. Il faut dire que les équipes ont su surprendre en jouant avec les nerfs des spectateurs. Tout au long de la soirée, elles ont retardé la divulgation du trailer, qui, lui-même, a laissé planer le suspens avant de dévoiler son identité.

Désormais, le temps est venu pour Capcom de faire la promotion de ce Resident Evil 9, alias Requiem. Ainsi, à l'occasion de vidéos entre développeurs, les équipes donnent de nouveaux détails sur ce que cette aventure promet au public. le producteur Masachika Kawata confirme, s'il le fallait, que ce volet sera bien un jeu solo uniquement hors-ligne.

Ça peut paraître superflu, mais cette précision n'est pas si anodine. Les rumeurs avaient notamment évoqué l possibilité que Resident Evil 9 propose du online. Figurez-vous que ce n'était pas qu'un simple bruit de couloir. Dans la versions complète de la vidéo « Creators' Message » de Capcom, disponible sur le portail du jeu, le réalisateur Koshio Nakanishi confirme qu'il y aurait effectivement pu y avoir une telle composante dans cet opus.

Les équipes de Capcom s'étaient penché sur le développement d'une aventure online en monde ouvert. Le gameplay aurait alors pu intégrer la possibilité de faire équipe. Nous aurions pu pour venir à bout à plusieurs des bosses et hordes. Cela rappelle sans mal ce qu'on retrouve dans de nombreux jeux multijoueurs exemple. Quelque part, cela aurait permis de retrouver un peu de l'essence du récemment disparu Resident Evil ReVerse.

On aurait donc loin de ce recentrement sur l'horreur viscérale dans des décors suffocants que semble annoncer ce Resident Evil 9. Mais, les expérimentations ont vite été avortées au début du développement. Capcom a préféré se concentrer sur ce que le public attend de la saga. Selon Nakanishi, ils avaient bien conscience que même s'ils avaient « des concepts intéressants, ce n'est pas ce que les fans voulaient voir ou jouer ». L'idée a donc été mise de côté. À la place nous découvrirons une expérience plus proche de l'ADN de la saga le 27 février 2026 sur consoles et PC.