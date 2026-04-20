Véritable sensation du début d'année, Resident Evil 9 Requiem aurait encore une belle surprise en réserve. Ce nouveau leak va tout de suite parler aux fans de la licence.

Capcom a frappé fort en février dernier avec la dernière mouture de sa célèbre saga horrifique. Resident Evil 9, ou Requiem, est parvenu à mêler le meilleur de l'horreur et de l'action en un seul titre. Cela dit, le jeu ne serait pas prêt à vous laisser tranquille. Une grosse nouveauté pourrait bientôt faire son irruption pour une expérience encore plus intense. En tout cas, c'est ce que suggère un récent leak décelé par un dataminer et partagé sur les réseaux sociaux.

Resident Evil 9 sera bientôt complet d'après ce leak

Même si Resident Evil 9 a globalement conquis le public, les fans ne s'y trompent pas. Capcom les a habitués depuis bien longtemps à une expérience encore plus riche que cela. Certains attendent notamment un premier DLC qui offrirait un pan de scénario supplémentaire, ce qui a déjà été officialisé par l'éditeur japonais. Cependant, ce dernier aurait encore une surprise de choix en réserve.

En allant fouiller dans les fichiers de Resident Evil 9, le dataminer Syrkov a décelé des éléments très intéressants. Il est en fait tombé sur des fichiers sonores qui n'auraient pas de lien directs avec le contenu déjà présent dans le jeu. Ces pistes, qui rassemblent des musiques d'ambiance ou encore un son de minuteur, seraient destinées à un nouveau mode qui n'est pas encore disponible. Les fans auront déjà saisi de quoi il retourne.

En effet, il n'est pas impossible que Capcom ait prévu un mode Mercenaires pour Resident Evil 9. Devenu un incontournable de la licence depuis des années, ce mode à part vous fait affronter des vagues d'ennemis dans les décors emblématiques de l'aventure solo. Sauf que Requiem ne dispose pas, du moins pour l'instant, de ce contenu additionnel.

Bien sûr, cela reste encore qu'une hypothèse. Mais pour certains fans, le mode Mercenaires est la réponse « la plus plausible »1. Il y en a qui reconnaissent même les remix d'anciens thèmes. Toutefois, il ne faut pas écarter l'éventualité d'une autre nouveauté tant que Capcom n'a rien officialisé pour Resident Evil 9. Toujours est-il que ces écoutes font déjà forte impression, un internaute concluant simplement : « la musique déchire »2.