Le monde des jeux vidéo est en effervescence avec la diffusion de nouvelles rumeurs autour de Resident Evil 9, le prochain chapitre très attendu de la célèbre franchise de survival horror. Selon les informations qui circulent, le jeu promet de revisiter certains des personnages les plus emblématiques de la série, tout en introduisant des innovations dans le cadre et la structure du gameplay.

Les rumeurs de Resident Evil 9

Resident Evil 9 pourrait marquer le retour de Leon S. Kennedy, un favori des fans, qui serait l'un des personnages principaux. À l'âge de 48 ans dans le scénario du jeu, prévu pour l'été 2025, Leon continue de jouer un rôle clé dans l'univers de Resident Evil. Bien que des figures telles que Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield, Rebecca Chambers, Ada Wong, Sherry Birkin, Jake Muller et Carlos Oliveira soient également mentionnées en termes d'âge, il reste incertain qu'ils apparaissent tous dans ce nouveau titre.

Comme on avait pu vous le mentionner la semaine passée, l'action de Resident Evil 9 se déroulerait dans un cadre rural du Sud-Est asiatique, proposant une expérience en monde ouvert. Ce choix de lieu pourrait offrir une nouvelle palette de défis et d'atmosphères, s'éloignant des décors urbains et des installations scientifiques qui prédominaient dans les précédents opus.

Les jeux Resident Evil ont historiquement bien performé sur le marché, chaque nouveau titre étant attendu avec impatience par une communauté fidèle et grandissante de joueurs. La série a su se renouveler à chaque opus, apportant suffisamment de nouveautés pour maintenir l'intérêt élevé, ce qui se traduit souvent par de solides performances commerciales dès les premières semaines de lancement.

Un Anniversaire spécial

En outre, un remake du tout premier Resident Evil serait en préparation pour célébrer le 30ème anniversaire de la série. Cette sortie nostalgique vise non seulement à attirer les nouveaux joueurs mais aussi à offrir aux fans de longue date une version modernisée de l'expérience qui les avait initialement captivés. Comme toujours, il faut prendre tout ceci avec des pincettes. Les infos proviennent de 3 leakers à savoir @StiviwonderN, @AestheticGamer1 et @PRE_Alarabiya.