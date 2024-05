En attendant des nouvelles officielles de Capcom, c'est donc par l'entremise de Dusk Golem que les fans peuvent recueillir des nouvelles concernant Resident Evil 9. Qu'il s'agisse du prochain opus ou de potentiels Remakes en développement, voici ce que le leaker a fraîchement avancé.

Resident Evil 9 continue de se faire désirer

Après des nouvelles encourageantes concernant Resident Evil 9, Dusk Golem revient sur le sujet avec des prédictions qui vont quelque peu décevoir les fans. D'après lui, le prochain opus canonique est finalement moins avancé dans son développement que prévu. Si nous pouvions espérer en savoir plus durant le Summer Game Fest, tel ne serait finalement pas le cas. Il devait par ailleurs sortir courant janvier 2025, mais aurait été repoussé à fin 2025/début 2026.

Il semblerait ainsi que Capcom a besoin de plus de temps pour donner corps à la suite de Village. Le leaker n'est en tout cas pas revenu sur le cadre du prochain gros jeu Resident Evil à venir. Sauf indications contraires, nous devrions donc bien incarner un Leon Scott Kennedy vieillissant dans une île s'inspirant du côté rural de Singapoure. Il serait également bien question d'adapter la formule survival horror de la franchise à un monde ouvert, suite au succès de Dragon's Dogma 2 sur le RE Engine en la matière.

Leon de retour en service dans le neuvième opus à venir ? © Capcom

Un nouvel opus qui s'annonce ambitieux à plus d'un titre

Outre la volonté ambitieuse de nous faire peur en monde ouvert, alors que la chose est généralement plus adaptée à une ambiance claustrophobique, Resident Evil 9 s'annonce comme un très gros morceau pour Capcom. Toujours selon Dusk Golem, il s'agirait en effet du jeu le plus coûteux de la licence, avec un budget de développement colossal.

Comme toujours concernant Resident Evil 9, il ne s'agit cependant pour l'instant que de leaks et rumeurs. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre une confirmation officielle de Capcom. Cela ne se fera donc a priori pas dans les semaines à venir. En lieu et place, le géant japonais pourrait cependant en profiter pour dévoiler son tout nouveau jeu en développement, connu pour l'heure uniquement sous le nom de Code The Descendants.