Un récent leak autour de Resident Evil 9 Requiem enflamme la Toile et divise les fans, mais gare à la déception, si l'on en croit un leaker réputé de la franchise.

Depuis quelques jours, une image prétendument leakée de Resident Evil 9 Requiem est devenue aussi virale que les virus de l'Umbrella Corporation et excite autant certains fans qu'elle en rend d'autres dubitatifs. Sans que Capcom n'ait intervenir, un insider très au fait de l'actualité autour de la franchise a dû mettre les choses au clair pour calmer l'ardeur de tout le monde.

Un leak pas très Solid autour de Resident Evil 9 Requiem

Jusqu'à présent, tout ce qu'on sait de Resident Evil 9 Requiem est que nous allons y incarner Grace Ashcroft, analyste pour le FBI, qui va retourner à Raccoon City pour mener une enquête. C'est aussi l'endroit où sa mère a trouvé la mort, dans un événement particulièrement traumatisant qu'on a vu dans le dernier trailer du jeu lors de la Gamescom 2025. L'idée était de jouer un personnage peu habile sur le terrain et assez facilement impressionnable pour mieux nous faire peur. Plusieurs rumeurs insistantes tendent cependant à indiquer qu'on pourrait également y incarner Leon S. Kennedy, protagoniste principal de Resident Evil 2, 4 et 6.

À ce propos, deux nouvelles images particulièrement bien faites relatives à Resident Evil 9 Requiem auraient prétendument leaké récemment. Sur la première, on voit un Licker, un monstre iconique de la franchise, affublé de deux têtes. Sur la seconde, un Leon qui a bien vieilli, et qui porte des cicatrices de sa vie à combattre les armes bactériologiques, dont un cache œil pour dissimuler une vilaine blessure. Cette image de Leon a grandement enflammé les fans, dans un sens positif comme négatif.

Dusk Golem, insider réputé pour ce qui touche à la légendaire franchise de Capcom, à qui l'on doit de nombreux leaks autour de Resident Evil 9 Requiem, a toutefois remis les pendules à l'heure. « Je pensais que c'était évident, mais oui l'image de Leon avec un cache-œil et celle du Licker à deux têtes sont fausses ». Il ne dément cependant pas la présence de Leon dans le prochain jeu de la licence, mais il faudra attendre une annonce plus officielle à ce sujet pour en avoir le cœur net. Rappelons que Resident Evil 9 Requiem arrive le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Source : Dusk Golem sur X.com