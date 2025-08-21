Resident Evil 9 Requiem fait encore parler de lui, finalement peu de temps après notre preview, à travers un nouveau leak qui confirme une fonctionnalité très appréciable.

Capcom prépare un nouvel épisode de sa licence culte avec Resident Evil 9: Requiem. Finalement, peu d’informations ont filtré officiellement, mais le jeu commence déjà à faire parler de lui grâce à des leaks relayées par des insiders. Qui eux-mêmes se sont confirmés en partie lors de la Gamescom 2025, comme nous avons pu le constater dans notre preview sur le sujet.

Un gros changement pour Resident Evil 9 Requiem

La série a toujours aimé jouer avec les perspectives. Avec Resident Evil 7, Capcom avait surpris en plongeant les joueurs dans une vue à la première personne, renforçant l’immersion et la tension. Les remakes de Resident Evil 2 et 3 avaient ensuite remis la caméra derrière l’épaule, dans une approche plus classique et cinématographique. Enfin, Resident Evil Village avait proposé un compromis, en ajoutant un mode troisième personne après coup.

Dans ce contexte, Resident Evil 9: Requiem semble vouloir franchir une étape supplémentaire. Selon les informations partagées par l’insider Rino (@RinoTheBouncer), le jeu offrira non seulement le choix entre la première et la troisième personne (c'est confirmé dans notre preview), mais aussi un mode hybride où la caméra changera automatiquement en fonction des scènes, selon l’intention des développeurs.

Un choix multiple

Concrètement, Resident Evil 9: Requiem permettra de choisir entre trois approches bien distinctes. La vue à la première personne plongera le joueur dans l’horreur la plus viscérale, idéale pour ressentir chaque frisson et chaque sursaut. La caméra à la troisième personne offrira quant à elle une meilleure lisibilité de l’action et des environnements, rappelant l’esprit des derniers remakes. Enfin, un mode hybride alternera automatiquement entre les deux, selon les intentions des développeurs, afin de proposer ce qu’ils considèrent comme l’expérience la plus aboutie. Une formule qui a de quoi séduire aussi bien les amateurs d’immersion totale que les nostalgiques de la mise en scène classique de la saga.

L’annonce a déclenché de nombreux débats en ligne. Certains joueurs comptent vivre l’aventure telle que les développeurs l’ont imaginée. D’autres, préfèrent rester fidèles à la troisième personne, rappelant leur attachement au remake de Resident Evil 2.

Source : Rino