Ces derniers temps, les jeux Resident Evil font énormément parler d’eux. Tous les deux jours, il y a des nouvelles, et à quelques jours du Summer Game Fest, les choses s’intensifient. Jusqu’ici, on a eu le droit qu’à plusieurs vagues de rumeurs, ici et là, souvent du même informateur, généralement plutôt sûr de lui en ce qui concerne les jeux d’horreur. Mais cette fois-ci, c’est un revendeur qui met le feu aux poudres et nous apporte quelques éléments nouveaux.

Resident Evil 9 et d'autres remakes enregistrés sur un site spécialisé... mais rien d'officialisé

Repéré par nos camarades de chez Eurogamer, le site de revente en ligne Play Asia a en effet mis en ligne plusieurs fiches de jeux PS5 au nom des prochains Resident Evil. On y trouve notamment Resident Evil 9, qui aurait visiblement le sous-titre Revenant Shadow, ou quelque chose dans le genre, mais aussi les remakes de Resident Evil Code Veronica et RE Zero. Ce dernier est d’ailleurs ici noté en tant que remaster. Chose plus étonnante, Resident Evil 5 Remake est lui aussi enregistré alors que les derniers bruits de couloir nous affirmaient qu’il n’existait pas.

Via Play Asia

Très certainement des placeholders, mais les choses semblent bouger

Ces fiches ne disposent d’aucune date de sortie mais ont un petit descriptif. Dans celle de Resident Evil 9 par exemple, en plus du sous-titre Revenant Shadow, on apprend notamment que de nouveaux personnages seraient de la partie aux côtés de vétérans de la franchise. Des infos qui veulent tout et rien dire, on ne va pas se mentir. Aucune date de sortie ni même d’élément précis à se mettre sous la dent toutefois, et c’est pareil pour tout.

Pour le coup, on prendra de grosses pincettes, ces fiches ressemblent davantage à des fiches de placement opportunistes qu’autre chose, d’autant qu’elles sont en ligne depuis un petit moment déjà, toujours actives à l’heure où ces lignes sont écrites et que Capcom ne semble pas avoir réagi. Quoi qu’il en soit, si annonce il y a, ce sera très certainement lors des prochaines grosses conférences. Et les hostilités commencent dès ce soir avec le State of Play de Sony, wait and see donc.